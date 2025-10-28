Capgemini: l'IA soutient les résultats du T3, le titre grimpe

Le logo de Capgemini à Nantes

Capgemini a relevé mardi sa prévision de croissance annuelle et publié un chiffre d'affaires de 5,39 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 2,9% à taux de change constants, soutenu par une accélération de la demande en Amérique du Nord et la croissance des activités liées à l'intelligence artificielle.

A la Bourse de Paris, le titre, porté par les perspectives d'une reprise alimentée par l'IA, prenait 7,14% à 08h53 GMT, en tête du CAC 40, et se dirigeait vers sa meilleure performance journalière depuis avril dernier.

Le groupe français de services informatiques a relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires 2025 à taux de change constants dans une fourchette comprise entre +2,0% +2,5%, contre -1,0% à +1,0% auparavant. Il resserre cependant celle de sa marge opérationnelle comprise entre 13,3% et 13,4%, contre 13,3% et 13,5%.

"Le Groupe a réalisé un troisième trimestre solide et meilleur que prévu, grâce à nos actions ciblées et à notre positionnement comme partenaire technologique intégrant la puissance de l'IA", a déclaré le directeur général Aiman Ezzat dans un communiqué.

Les analystes de TPICAP Midcap ont attribué la hausse du titre à la bonne performance des marchés anglo-saxons et émergents, qui compense les difficultés persistantes en Europe continentale, notamment dans le secteur automobile.

Le courtier souligne une forte demande pour le triptyque Cloud-Data-AI, alors que les entreprises cherchent à gagner en efficacité opérationnelle et en optimisation des coûts.

"La reprise de Capgemini repose sur un virage stratégique majeur vers l'IA générative lancé en juillet 2023", indique TPICAP Midcap, qui estime que 65% des activités de Capgemini sont désormais liées aux services numériques et au cloud.

L'Amérique du Nord affiche une croissance de 7%, tirée par les services financiers, les télécoms, médias et technologies, ainsi que par l'industrie, notamment dans les sciences de la vie, précise Capgemini.

En revanche, la France demeure sous pression (-4,7%), avec une faiblesse persistante du secteur industriel qui continue de peser sur la performance. Les offres les plus dynamiques concernent le cloud, la data et l'intelligence artificielle, selon le groupe.

Capgemini a par ailleurs finalisé l'acquisition du groupe américain WNS pour 3,3 milliards de dollars, afin de renforcer sa présence dans les opérations intelligentes basées sur l'IA agentique.

"Aujourd'hui, on a commencé à signer quelques jolis contrats et un très beau contrat en perspective à finaliser d'ici la fin de l'année. Nous verrons les premiers fruits très intéressants de cette acquisition dans les mois à venir", a déclaré le directeur général Aiman Ezzat lors d'une conférence téléphonique.

