Qualcomm annonce de nouvelles puces d'IA pour les centres de données, les actions montent en flèche
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 17:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8 et d'un contexte aux paragraphes 10 à 12) par Harshita Mary Varghese

Qualcomm QCOM.O a dévoilé lundi deux puces d'intelligence artificielle pour les centres de données qui seront disponibles l'année prochaine, se diversifiant ainsi au-delà d'un marché des smartphones stagnant et faisant grimper ses actions de 20 %.

L'augmentation de l'action suite à la nouvelle souligne le fort enthousiasme pour les paris de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle, alors que le fabricant de puces pour smartphones se prépare à concurrencer Nvidia NVDA.O dans le domaine de l'intelligence artificielle pour les centres de données.

Les nouvelles puces, appelées AI200 et AI250, sont conçues pour améliorer la capacité de mémoire et exécuter des applications d'IA, ou inférence, et seront commercialisées en 2026 et 2027, respectivement.

Les investissements mondiaux dans les puces d'IA ont grimpé en flèche, car les fournisseurs de cloud, les fabricants de puces et les entreprises s'empressent de construire des infrastructures capables de prendre en charge des modèles de langage complexes et volumineux, des chatbots et d'autres outils d'IA génératifs.

Qualcomm a déclaré que les nouvelles puces prenaient en charge les cadres et les outils d'IA courants et permettaient aux entreprises de réaliser des économies. La société a également dévoilé des racks basés sur les nouvelles puces, alors que Nvidia et AMD AMD.O passent de la vente de puces à la fourniture de systèmes de centres de données plus importants.

Bien que la concurrence avec Nvidia se soit intensifiée, les coûts élevés liés au changement de fournisseur de puces et les performances supérieures des processeurs Nvidia ont empêché les nouveaux entrants de s'imposer.

Qualcomm a déclaré que Humain, une startup d'IA lancée par le fonds souverain d'Arabie saoudite, déploiera 200 mégawatts de ses nouvelles baies d'IA à partir de 2026.

"L'entrée de Qualcomm et l'accord majeur conclu en Arabie saoudite prouvent que l'écosystème est en train de se fragmenter, car aucune entreprise ne peut à elle seule répondre au besoin mondial et décentralisé de calcul d'IA à haute efficacité", a déclaré Joe Tigay, gestionnaire de portefeuille du Rational Equity Armor Fund.

QUALCOMM SE DIVERSIFIE

Qualcomm est le plus grand fournisseur mondial de puces modem qui permettent aux smartphones de se connecter aux réseaux de données sans fil.

Mais elle a diversifié ses activités pour réduire sa dépendance vis-à-vis du marché des smartphones, qui représente la majorité de ses ventes, après avoir perdu Huawei HWT.UL en tant que client majeur et les efforts d' Apple AAPL.O pour développer ses propres puces.

Au cours des deux dernières années, l'entreprise s'est lancée sur le marché des ordinateurs personnels, en concurrence avec Intel INTC.O et AMD pour la vente de puces qui équipent les ordinateurs portables fonctionnant sous Windows.

