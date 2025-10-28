La Bourse de Paris en léger repli se concentre sur les résultats

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en léger repli mardi au début d'une séance très fournie en résultats de sociétés.

L'indice CAC 40 cédait 0,26% vers 08H40 GMT.

La veille l'indice vedette de la place parisienne avait terminé de peu dans le vert, à 8.239,18 points (+0,16%), à une vingtaine de points de son récent record en clôture.

Les investisseurs réagissent à de nombreuses publications de résultats trimestriels d'entreprises.

Ainsi l'action BNP Paribas glissait de 2,50% à 67,46 euros malgré l'annonce d'un bénéfice net en hausse de 6,1% sur un an au 3e trimestre, à 3,04 milliards d'euros.

Le produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires dans le secteur, s'est inscrit en dessous des attentes des analystes à 12,57 milliards d'euros (+5,3% sur un an).

Au rang des actions recherchées, le titre du groupe informatique français Capgemini grimpait de 6,01% à 135,85 euros, après avoir annoncé une progression de son chiffre d'affaires de 2,9% à taux de change constants au troisième trimestre et revu à la hausse son objectif annuel de croissance.

Sur les marchés européens "l'optimisme domine toujours, porté par les signes d'avancées dans les négociations commerciales entre Washington et Pékin, ainsi que par la perspective de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale", a indiqué John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

La banque centrale américaine (Fed) commence mardi une réunion monétaire de deux jours à l'issue de laquelle elle devrait baisser ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage, selon les attentes des marchés.

Mais, selon l'analyste, les investisseurs attendent mercredi et jeudi "avec une certaine nervosité les publications de résultats des géants technologiques, dont Microsoft , Alphabet , Amazon, Meta et Apple , qui devraient donner le ton pour la suite du rallye haussier".

