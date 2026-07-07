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Face à la pénurie d'essence, les Russes se précipitent pour adapter leurs voitures au GPL
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 15:03

Les Russes font la queue pour faire convertir leurs voitures au gaz de pétrole liquéfié (GPL), après que les attaques ukrainiennes contre des raffineries ont provoqué une pénurie de carburant à l'échelle nationale, entraînant une hausse des prix de l'essence et donnant lieu à de longues files d'attente dans les stations-service.

Egor Popov, dont la société Garant-Gas installe à Moscou des équipements permettant de convertir les voitures au GPL, a déclaré que la demande avait explosé.

"Notre liste d’attente s’étend jusqu’en septembre", a-t-il précisé.

Même avant que les prix de l’essence sur le marché intérieur n’atteignent des niveaux qui ont parfois dépassé ceux des États-Unis et de l’Europe, le GPL était déjà relativement bon marché et abondant en Russie, faisant de ce pays le leader mondial de son utilisation sous forme de propane ou de butane pour alimenter les voitures.

Selon la World Liquid Gas Association, la fédération du secteur, la Russie a consommé environ 3,5 millions de tonnes de GPL comme carburant automobile en 2024.

D’après les données officielles russes, les carburants automobiles représentaient 54% de la consommation de GPL en Russie l’année dernière. Un peu plus d’un tiers a été utilisé comme matière première dans l’industrie pétrochimique.

Sergei Medvedev, qui dirige une autre entreprise appelée Medvedev GBO spécialisée dans les transformations de véhicules, a également déclaré recevoir bien plus de demandes qu’elle ne pouvait en traiter.

"Nous avons reçu 276 appels en une journée, mais nous n’avons pu en traiter qu’une trentaine ou une quarantaine", a-t-il déclaré.

Sergei Medvedev a ajouté que le GPL présentait des avantages évidents.

"Pas de files d’attente, avec des prix inférieurs de 50% ou des deux tiers à ceux de l’essence dans les stations-service."

Le butane et le propane, produits lors du traitement du gaz naturel et du raffinage du pétrole brut, génèrent moins d’émissions que l’essence.

(Reportage Reuters; Version française Matthieu Huchet)

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