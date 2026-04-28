Fabrice Walek nommé directeur général de Generali Luxembourg
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 15:18
Rattaché à Hugues Aubry, président de Generali Luxembourg et membre du comité exécutif de Generali France, en charge du marché de l'épargne et de la gestion de patrimoine, Fabrice Walek travaillera avec l'ensemble du comité exécutif de Generali Luxembourg.
Fort de plus de 25 années d'expérience dans l'assurance et la finance, il poursuivra la stratégie de développement de la compagnie en renforçant l'innovation technologique, la digitalisation et l'automatisation des processus au service des partenaires et clients.
Après une première partie de carrière chez BNP Paribas Cardif Luxembourg, puis Wealins Luxembourg (groupe Foyer), il a rejoint Generali Luxembourg en 2014 en tant que directeur finance, informatique et opérations, avant d'être nommé directeur général adjoint en 2020.
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