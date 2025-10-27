 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 512,32
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

F5 avertit que la violation qui a alarmé les gouvernements pèsera sur les ventes et que ses actions chutent
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 23:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires de la conférence téléphonique dans les paragraphes 6-8)

La société de cybersécurité F5

FFIV.O a prévu un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations de Wall Street lundi, avertissant qu'une récente violation de système qui a déclenché l'alarme sur les risques potentiels pour les systèmes gouvernementaux américains et britanniques allait nuire à la demande pour ses services.

Les actions de la société, qui sert la plupart des entreprises du classement Fortune 500 à un certain titre, étaient en baisse de 5,8 % dans les échanges après les heures de bureau.

F5 a révélé au début du mois que des pirates informatiques avaient un "accès persistant et à long terme" à certains systèmes de l'entreprise, y compris au code source de l'un de ses principaux services de cybersécurité. Reuters a ensuite rapporté que deux personnes informées de l'enquête ont attribué la violation à des pirates informatiques chinois soutenus par l'État.

Les autorités américaines ont déclaré que les réseaux fédéraux figuraient parmi les cibles à la suite de ce piratage et ont demandé que des mesures soient prises immédiatement.

"F5 prévoit une certaine perturbation à court terme des cycles de vente, car les clients se concentrent sur l'évaluation et la remédiation de leurs environnements à la suite du récent incident de sécurité", a déclaré la société lundi.

La société n'a pas encore constaté d'impact sur la demande, ont déclaré les dirigeants lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

L'incident a principalement affecté les clients de BIG-IP de deux manières. Certains ont dû rapidement passer aux dernières versions après la divulgation de l'incident, a déclaré François Locoh-Donou, directeur général de l'entreprise, lors de la conférence téléphonique.

L'autre cas concernait un petit sous-ensemble de clients qui ont été confrontés à une exfiltration limitée de données et ont reçu une notification détaillée. Les premiers retours ont indiqué que les données n'étaient pas sensibles, a déclaré M. Locoh-Donou.

F5 prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 0 % à 4 % pour l'ensemble de l'année, les effets de la demande devant être plus prononcés au premier semestre, avant de se normaliser au second semestre de l'année fiscale 2026. Ce chiffre est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui tablait sur une hausse de 4,8 %, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires compris entre 730 et 780 millions de dollars pour le premier trimestre, en tenant compte des perturbations potentielles liées à la fermeture du gouvernement américain. Ce chiffre est également inférieur à l'estimation de 791 millions de dollars.

Valeurs associées

F5
290,4100 USD NASDAQ -2,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney lors d'une conférence de presse en marge du 47e Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur, le 27 octobre 2025 en Malaisie ( AFP / Arif Kartono )
    Droits de douane: Trump rejette la main tendue du Canada
    information fournie par AFP 28.10.2025 00:41 

    Arcbouté sur une nouvelle hausse des droits de douane sur les produits de son voisin, Donald Trump a refusé lundi toute rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, sur fond de brouille autour d'une publicité qu'il a qualifiée d'"acte hostile". "Nous ... Lire la suite

  • Une équipe de la Croix-Rouge dans les ruines du quartier d'al-Touffah, à Gaza-ville, le 27 octobre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Le Hamas rend à Israël le corps d'un otage retenu à Gaza
    information fournie par AFP 27.10.2025 23:25 

    Le Hamas a rendu lundi à Israël le corps d'un 16e otage retenu dans la bande de Gaza, quelques heures après un appel des familles à suspendre les prochaines étapes de l'accord de cessez-le-feu tant que toutes les dépouilles n'auraient pas été rendues. Aux termes ... Lire la suite

  • Une personne achète un sachet de trois oeufs dans un magasin du quartier du Bronx, à New York, le 27 février 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    A New York, l'obsession du coût de la vie
    information fournie par AFP 27.10.2025 23:06 

    Au bord de la voie rapide reliant les arrondissements de Brooklyn et du Queens à New York, les automobilistes peuvent difficilement rater l'immense bannière jaune qui a fait son apparition: "Votez Zohran, pour une ville abordable." Peut-être plus que tout autre ... Lire la suite

  • Le ministre vénézuélien de l'Intérieur Diosdado Cabello lors d'une conférence de presse, le 27 octobre 2025 à Caracas ( AFP / Juan BARRETO )
    Le Venezuela dit avoir déjoué un complot des Etats-Unis, qui intensifient leur présence dans la région
    information fournie par AFP 27.10.2025 22:44 

    Le Venezuela a annoncé lundi avoir démantelé une "cellule criminelle" liée à la CIA, après une récente opération visant selon Caracas à "justifier une agression" des Etats-Unis, dont la présence militaire dans la région se poursuit avec un nouveau vol de bombardiers. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank