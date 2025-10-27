F5 avertit que la violation qui a alarmé les gouvernements pèsera sur les ventes et que ses actions chutent

La société de cybersécurité F5

FFIV.O a prévu un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations de Wall Street lundi, avertissant qu'une récente violation de système qui a déclenché l'alarme sur les risques potentiels pour les systèmes gouvernementaux américains et britanniques allait nuire à la demande pour ses services.

Les actions de la société, qui sert la plupart des entreprises du classement Fortune 500 à un certain titre, étaient en baisse de 5,8 % dans les échanges après les heures de bureau.

F5 a révélé au début du mois que des pirates informatiques avaient un "accès persistant et à long terme" à certains systèmes de l'entreprise, y compris au code source de l'un de ses principaux services de cybersécurité. Reuters a ensuite rapporté que deux personnes informées de l'enquête ont attribué la violation à des pirates informatiques chinois soutenus par l'État.

Les autorités américaines ont déclaré que les réseaux fédéraux figuraient parmi les cibles à la suite de ce piratage et ont demandé que des mesures soient prises immédiatement.

"F5 prévoit une certaine perturbation à court terme des cycles de vente, car les clients se concentrent sur l'évaluation et la remédiation de leurs environnements à la suite du récent incident de sécurité", a déclaré la société lundi.

La société n'a pas encore constaté d'impact sur la demande, ont déclaré les dirigeants lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

L'incident a principalement affecté les clients de BIG-IP de deux manières. Certains ont dû rapidement passer aux dernières versions après la divulgation de l'incident, a déclaré François Locoh-Donou, directeur général de l'entreprise, lors de la conférence téléphonique.

L'autre cas concernait un petit sous-ensemble de clients qui ont été confrontés à une exfiltration limitée de données et ont reçu une notification détaillée. Les premiers retours ont indiqué que les données n'étaient pas sensibles, a déclaré M. Locoh-Donou.

F5 prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 0 % à 4 % pour l'ensemble de l'année, les effets de la demande devant être plus prononcés au premier semestre, avant de se normaliser au second semestre de l'année fiscale 2026. Ce chiffre est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui tablait sur une hausse de 4,8 %, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires compris entre 730 et 780 millions de dollars pour le premier trimestre, en tenant compte des perturbations potentielles liées à la fermeture du gouvernement américain. Ce chiffre est également inférieur à l'estimation de 791 millions de dollars.