EyePoint recule après qu'un médicament expérimental n'a pas atteint son objectif ; les courtiers révisent leurs notations à la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique EyePoint

EYPT.O recule de près de 2,5% à 4,75 dollars en pré-ouverture

** J.P. Morgan abaisse sa recommandation sur le titre de « surpondérer » à « neutre », tandis que RBC Capital Markets passe de « surperformer » à « en ligne avec le secteur » et réduit son objectif de cours de $37 à $5 ** EYPT a déclaré que son médicament expérimental , destiné au traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge de type humide, n’avait pas atteint son objectif principal lors d’un essai clinique de phase avancée, quelques patients ayant perdu la vue pour des causes sans rapport avec la maladie ciblée

** RBC souligne des inquiétudes concernant le profil de sécurité visuelle du médicament et son autorisation potentielle par la FDA

** “On s’attendait largement à ce que l’essai atteigne la non-infériorité sur l’ensemble des données, ce résultat a donc été une surprise” – J.P. Morgan

** 13 analystes attribuent en moyenne la note “acheter” au titre; objectif de cours médian: $39 – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, l'action a reculé de 73%