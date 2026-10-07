 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ExxonMobil va mener des travaux d'entretien sur un pipeline offshore en Guyane
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 22:46

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ExxonMobil XOM.N a annoncé mercredi qu'elle allait effectuer des travaux de maintenance sur une section côtière d'un pipeline offshore situé près de Crane, sur la côte ouest de la Guyane (Demerara), à compter du 14 octobre.

* Ces travaux font suite à un problème identifié lors d’inspections menées plus tôt cette année et devraient se poursuivre jusqu’au 1er décembre environ, a précisé la société.

* ExxonMobil a précisé que le gazoduc est sous pression d’azote et n’est pas encore opérationnel, ajoutant que la conduite ne présente aucun risque pour le public ou l’environnement pendant la période de maintenance

* La société a indiqué qu’elle comptait achever les réparations avant le lancement du projet « Gas-to-Energy » du Guyana afin d’éviter de futures interruptions d’exploitation

* Le Département de l’administration maritime du Guyana (MARAD) publiera un avis à l’intention des marins opérant dans la zone, a indiqué ExxonMobil.

Valeurs associées

EXXONMOBIL HLDG
164,050 USD NYSE -0,26%
Gaz naturel
3,11 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
101,31 USD Ice Europ +0,23%
Pétrole WTI
88,94 USD Ice Europ -1,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
101,31 +0,23%
CAC 40
7 769,21 -1,22%
Or
4 106,41 -0,11%
EUR/USD SPOT
1,12014 +0,05%
2CRSI
25,06 -7,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank