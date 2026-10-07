ExxonMobil va mener des travaux d'entretien sur un pipeline offshore en Guyane

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ExxonMobil XOM.N a annoncé mercredi qu'elle allait effectuer des travaux de maintenance sur une section côtière d'un pipeline offshore situé près de Crane, sur la côte ouest de la Guyane (Demerara), à compter du 14 octobre.

* Ces travaux font suite à un problème identifié lors d’inspections menées plus tôt cette année et devraient se poursuivre jusqu’au 1er décembre environ, a précisé la société.

* ExxonMobil a précisé que le gazoduc est sous pression d’azote et n’est pas encore opérationnel, ajoutant que la conduite ne présente aucun risque pour le public ou l’environnement pendant la période de maintenance

* La société a indiqué qu’elle comptait achever les réparations avant le lancement du projet « Gas-to-Energy » du Guyana afin d’éviter de futures interruptions d’exploitation

* Le Département de l’administration maritime du Guyana (MARAD) publiera un avis à l’intention des marins opérant dans la zone, a indiqué ExxonMobil.