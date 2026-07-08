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ExxonMobil va investir 1 milliard de dollars dans un gisement pétrolier au Nigeria, selon l'autorité de régulation
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 22:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isaac Anyaogu

ExxonMobil XOM.N et ses partenaires vont investir 1 milliard de dollars dans le projet Usan Infill au large du Nigeria, un projet de développement qui devrait permettre d’augmenter la production de pétrole de 40 000 barils par jour (bpd), a annoncé mercredi l’autorité nigériane de régulation du secteur amont.

La Commission nigériane de régulation du secteur pétrolier en amont (NUPRC) a indiqué que cet investissement marquait le retour aux activités de forage de la filiale d’ExxonMobil, Esso Exploration and Production Nigeria, dans le pays, la dernière opération de forage de la société remontant à 2016.

* La filiale nigériane d’ExxonMobil, Esso Exploration and Production Nigeria, exploite l’OML 138, qui comprend le gisement d’Usan, dans le cadre d’un contrat de partage de production avec la NNPC Ltd.

* Jagir Baxi, directeur général d’ExxonMobil Nigeria, a confirmé cet engagement d’investissement lors d’une conférence sur le pétrole à Abuja.

* Oritsemyiwa Eyesan, directeur général de la NUPRC, a déclaré que le projet d’Usan devrait déboucher sur une première production dans les 18 mois suivant l’identification de l’opportunité d’investissement grâce aux données sismiques.

* Le Nigeria cherche à attirer de nouveaux investissements en amont et à augmenter sa production de pétrole brut grâce au développement d’actifs offshore et onshore.

* Par ailleurs, la NUPRC a attribué 19 licences de prospection couvrant des zones en eaux profondes, en eaux peu profondes et sur le plateau continental aux soumissionnaires retenus dans le cadre du mini-appel d’offres 2022/2023 et du cycle d’octroi de licences 2024.

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