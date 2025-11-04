ExxonMobil signe un accord d'exploration gazière en Méditerranée avec l'Égypte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Égypte et ExxonMobil ont signé un protocole d'accord pour développer les activités d'exploration et de production de gaz naturel dans la Méditerranée égyptienne, a déclaré mardi le ministère égyptien du Pétrole.

Dans le cadre de ce protocole, ExxonMobil prévoit d'investir dans une nouvelle zone de concession située à l'ouest du champ égyptien de Zohr, selon le communiqué du ministère.