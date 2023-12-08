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ExxonMobil signale une fuite près du complexe de Beaumont, au Texas
information fournie par Reuters08/12/2023 à 03:57

EXXON MOBIL CORP XOM.N :

* RAPPORTE QUE LA FUITE D'UN COMPOSANT DE TUYAUTERIE A PROVOQUÉ DES ÉMISSIONS DE PROPYLÈNE DE QUALITÉ RAFFINERIE (RGP) PRÈS DE SON COMPLEXE DE BEAUMONT, AU TEXAS

* SIGNALE QUE LA SECTION DE TUYAUTERIE A ÉTÉ ISOLÉE ET QUE LE MATÉRIAU RÉSIDUEL A ÉTÉ ACHEMINÉ VERS LA TORCHE DE LA RAFFINERIE DE BMRF

* SIGNALE QU'UN NOUVEAU RACCORD A ÉTÉ INSTALLÉ

SOURCE: SOURCE: COMMISSION DE LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT DU TEXAS (TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY FILING) LE COMPLEXE DE BEAUMONT ABRITE UNE RAFFINERIE DE PÉTROLE D'UNE CAPACITÉ DE 619 024 BARILS PAR JOUR

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