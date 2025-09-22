 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ExxonMobil signale les émissions de la raffinerie de Baytown, au Texas
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 03:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.N :

* RAPPORTE QUE L'ARRÊT IMPRÉVU DE L'UNITÉ D'HYDROFINISSAGE 10 (HU-10) EN RAISON D'UNE DÉFAILLANCE DE LA VANNE DE SORTIE DE LA TOUR DE STRIPPAGE DU PRODUIT (T-901) A PERMIS D'UTILISER EN TOUTE SÉCURITÉ LE SYSTÈME DE TORCHÈRE

* SIGNALE QUE DES AJUSTEMENTS OPÉRATIONNELS ONT ÉTÉ EFFECTUÉS POUR STABILISER LES OPÉRATIONS ET MINIMISER LES ÉMISSIONS

SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY FILING LE COMPLEXE DE BAYTOWN ABRITE UNE USINE CHIMIQUE, UNE USINE D'OLÉFINES ET UNE RAFFINERIE DE PÉTROLE D'UNE CAPACITÉ DE 564 440 BARILS PAR JOUR

Valeurs associées

EXXON MOBIL
112,850 USD NYSE -0,97%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,01 USD Ice Europ +0,53%
Pétrole WTI
62,73 USD Ice Europ +0,14%
