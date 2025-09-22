ExxonMobil signale les émissions de la raffinerie de Baytown, au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Exxon Mobil XOM.N :
* RAPPORTE QUE L'ARRÊT IMPRÉVU DE L'UNITÉ D'HYDROFINISSAGE 10 (HU-10) EN RAISON D'UNE DÉFAILLANCE DE LA VANNE DE SORTIE DE LA TOUR DE STRIPPAGE DU PRODUIT (T-901) A PERMIS D'UTILISER EN TOUTE SÉCURITÉ LE SYSTÈME DE TORCHÈRE
* SIGNALE QUE DES AJUSTEMENTS OPÉRATIONNELS ONT ÉTÉ EFFECTUÉS POUR STABILISER LES OPÉRATIONS ET MINIMISER LES ÉMISSIONS
SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY FILING LE COMPLEXE DE BAYTOWN ABRITE UNE USINE CHIMIQUE, UNE USINE D'OLÉFINES ET UNE RAFFINERIE DE PÉTROLE D'UNE CAPACITÉ DE 564 440 BARILS PAR JOUR
