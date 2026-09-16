ExxonMobil serait sur le point de conclure un accord pétrolier avec le Venezuela, selon le WSJ

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ExxonMobil XOM.N est sur le point de conclure un accord préliminaire visant à investir dans les gisements pétroliers du Venezuela, tout en négociant un éventuel retour dans le pays près de deux décennies après son départ, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

ExxonMobil pourrait signer dès ce mois-ci un protocole d'accord avec la société publique Petróleos de Venezuela afin d'étudier la possibilité d'investir dans plusieurs gisements exploités ou non, selon l'article, qui précise toutefois que les négociations pourraient encore échouer ou se prolonger au-delà du mois de septembre.

Le géant pétrolier s’est progressivement rapproché d’un accord avec les autorités vénézuéliennes au fil du temps et devait poursuivre ces discussions lors de la réunion ministérielle du G20 sur l’abondance énergétique, qui se tient cette semaine à Houston, précise l’article.

L'accord pourrait porter sur des gisements représentant au total 50 milliards de barils de pétrole, a rapporté le WSJ.

ExxonMobil n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.