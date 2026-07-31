ExxonMobil n'atteint pas les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le paragraphe 13 pour indiquer que 50 000 barils par jour sont hors service aux Émirats arabes unis, et non 150 000 barils par jour)

* Le résultat ajusté progresse de 67 % par rapport au premier trimestre, à 14,7 milliards de dollars

* La production du deuxième trimestre recule à 4,5 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre 4,6 millions de barils équivalent pétrole par jour

* Environ 450 000 barils équivalent pétrole par jour sont hors production au Qatar, selon le directeur financier

* La production du bassin du Permien a dépassé 1,8 million de barils par jour

par Sheila Dang

ExxonMobil XOM.N n’a pas atteint vendredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, ce qui a entraîné une baisse d’environ 2 % de son cours en pré-ouverture, alors même que les prix élevés du pétrole et les marges de raffinage liées à la guerre en Iran lui ont permis d’enregistrer son plus gros bénéfice trimestriel depuis quatre ans.

Le résultat ajusté du plus grand groupe pétrolier américain en termes de capitalisation boursière a progressé de 67 % par rapport au premier trimestre pour s’établir à 14,7 milliards de dollars, soit 3,52 dollars par action, un chiffre inférieur aux estimations consensuelles des analystes compilées par LSEG, qui s’élevaient à 3,60 dollars par action. Ce bénéfice trimestriel représente néanmoins plus du double de celui enregistré à la même période l’année dernière et pourrait susciter une nouvelle réaction hostile de la part du président américain Donald Trump . Le mois dernier, celui-ci avait demandé l’ouverture d’une enquête sur les compagnies pétrolières qu’il accusait de pratiquer des « prix abusifs » .

Neil Hansen, directeur financier d’Exxon, a déclaré que les résultats sous-jacents de la société étaient solides et a attribué cet écart aux « fluctuations extrêmes » des prix des matières premières et des marges, difficiles à modéliser. Chevron CVX.N , autre géant pétrolier américain, a dépassé les estimations des analystes pour le deuxième trimestre, tout comme son homologue européen Shell SHEL.L . Les résultats de TotalEnergies TTEF.PA , dont le siège est à Paris, pour le trimestre clos en juin, ont été conformes aux attentes.

« Le deuxième trimestre a été marqué par des perturbations, mais s’est distingué par notre capacité d’exécution », a déclaré Darren Woods, directeur général d’Exxon, dans un communiqué. « À mesure que la situation évoluait, nous avons acheminé nos produits là où ils étaient nécessaires. »

Bien que les États-Unis et l’Iran se soient mis d’accord sur un cessez-le-feu en avril, les deux parties restent en désaccord sur les termes d’un accord de paix, notamment sur les modalités de reprise du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, voie navigable par laquelle transite normalement un cinquième des approvisionnements énergétiques mondiaux.

L’incertitude entourant ce cessez-le-feu fragile a fait grimper le prix du Brent, référence du marché, à un cours de clôture moyen de 96,68 dollars le baril au cours du deuxième trimestre, soit une hausse de 23 % par rapport aux trois premiers mois de l’année.

L'action Exxon affiche une hausse de 28 % depuis le début de l'année, soit un peu moins que l'indice S&P 500 du secteur de l'énergie, qui a progressé de 29 %.

UNE PARTIE DE LA PRODUCTION DU MOYEN-ORIENT RESTE À L'ARRÊT

La production totale d’Exxon s’est élevée à 4,5 millions de barils équivalent pétrole par jour au deuxième trimestre, contre 4,6 millions de bep/j au cours des trois premiers mois de l’année. Environ 450 000 barils par jour de perte de production sont liés à la production de gaz naturel liquéfié (GNL) au Qatar, qui a subi cette année des attaques iraniennes contre des installations énergétiques .

« Cette production reste en grande partie à l’arrêt. La production de GNL est quasi nulle », a déclaré M. Hansen, ajoutant qu’environ 150 000 boepd de gaz produit localement au Qatar continuaient d’être acheminés. Par ailleurs, environ 50 000 barils par jour ne sont pas produits par un gisement des Émirats arabes unis, alors que la production s’élevait à 250 000 barils par jour. Mais Exxon ne pourra comptabiliser les recettes issues de cette production tant que les voies maritimes ne seront pas rouvertes et que la société ne sera pas en mesure de vendre ces barils, a précisé M. Hansen.

Si le détroit d’Ormuz restait fermé pendant tout le troisième trimestre, la production du Moyen-Orient serait réduite d’environ 750 000 barils équivalent pétrole par jour par rapport à l’année dernière, a indiqué la société.

Ces pertes ont été compensées par la hausse de la production du bassin permien aux États-Unis au cours du deuxième trimestre, qui a atteint un niveau record de plus de 1,8 million de barils par jour. En Guyane, une cinquième plate-forme de production flottante devrait entrer en service au quatrième trimestre et augmentera la capacité de production de 250 000 barils équivalent pétrole par jour.

Malgré ces résultats en deçà des attentes, ils marquent un revirement par rapport au premier trimestre, au cours duquel Exxon avait enregistré une importante perte comptable de plusieurs milliards de dollars liée à des opérations de couverture financière concernant la livraison de certaines cargaisons.

Exxon a versé 4,3 milliards de dollars de dividendes et racheté pour 5,1 milliards de dollars d’actions au cours du trimestre. Ce montant de rachat d’actions permet à Exxon de rester en bonne voie pour atteindre son objectif de rachat d’actions à hauteur de 20 milliards de dollars cette année.

M. Hansen a déclaré que la société se concentrait sur l’amélioration de son bilan avant d’augmenter les dividendes et les rachats d’actions. Il a ajouté qu’Exxon avait réduit sa dette nette de 7 milliards de dollars au deuxième trimestre.