ExxonMobil en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels, grâce à des marges de raffinage favorables

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(Actualités)

30 octobre - ** L'action du géant pétrolier américain ExxonMobil XOM.N progresse de 2,3% à 187,54 dollars

** La société a dépassé les prévisions de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre, grâce à la forte hausse des marges de raffinage induite par les perturbations de l’approvisionnement en carburant liées aux conflits en Iran et en Ukraine

** XOM affiche un bénéfice ajusté de 4,23 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation de 4,08 dollars par action — données compilées par LSEG

** La société annonce un résultat total ajusté de 17,5 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation de 16,6 milliards de dollars

** Le résultat ajusté en aval de XOM au troisième trimestre bondit de 120% par rapport au deuxième trimestre, à 9 milliards de dollars, grâce à des marges de raffinage plus élevées

** Le résultat ajusté en amont de XOM au troisième trimestre recule de 20% par rapport au deuxième trimestre, à 7,3 milliards de dollars, les cours de référence du Brent s’étant affaiblis par rapport aux trois mois précédents

**En tenant compte des gains enregistrés en séance, le titre affiche une hausse de 55,8% depuis le début de l'année