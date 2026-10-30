ExxonMobil : bénéfice au T3 au-dessus des attentes avec l'essor du raffinage

par Sheila Dang

ExxonMobil XOM.N a dépassé vendredi les attentes sur son bénéfice du troisième trimestre, la flambée des marges de raffinage, alimentée par la guerre américano-israélienne menée contre l'Iran et par les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes, ayant dopé ses résultats.

Le bénéfice par action ajusté pour le trimestre s'est établi à 4,23 dollars (3,78 euros), alors que les attentes des analystes s'élevaient à 4,08 dollars selon les données compilées par LSEG.

Le résultat total ajusté est ressorti à 17,5 milliards de dollars, supérieur aux estimations moyennes des analystes de 16,6 milliards de dollars, compilées par LSEG.

ExxonMobil a également enregistré un résultat ajusté de 7,3 milliards de dollars pour l'amont, soit une baisse de 20% par rapport au deuxième trimestre, les cours de référence du Brent ayant été inférieurs à ceux des trois mois précédents

Les conflits au Moyen-Orient et la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont paralysé les capacités de production de carburants et provoqué des pénuries mondiales de diesel. La hausse des prix des carburants qui en a résulté a entraîné une explosion des bénéfices pour toutes les grandes compagnies pétrolières occidentales.

Le résultat ajusté en aval s'est élevé à 9 milliards de dollars, soit une hausse de 120% par rapport au trimestre précédent, soutenu par des marges de raffinage plus élevées.

La société américaine a versé 4,3 milliards de dollars de dividendes et a racheté des actions pour un montant de 5,1 milliards de dollars. Elle a également annoncé un programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars pour 2027.

ExxonMobil a indiqué que ses raffineries de la côte américaine du golfe du Mexique ont atteint le deuxième plus haut niveau de production de diesel jamais enregistré et ont également fonctionné à 100% de leur capacité d'unité de traitement du brut.

L'entreprise a signé le mois dernier un accord visant à explorer, développer et produire du schiste en Azerbaïdjan et a mené des discussions en vue d'un éventuel retour au Venezuela.

(Sheila Dang à Houston; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)