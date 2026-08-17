ExxonMobil attribue des contrats d'une valeur de 1,1 milliard de dollars pour le projet Rovuma LNG au Mozambique

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ExxonMobil XOM.N a annoncé lundi avoir attribué des contrats de pré-investissement d'une valeur d'environ 1,1 milliard de dollars portant sur certains équipements en amont destinés au projet Rovuma LNG Phase 1, dans la province de Cabo Delgado.

Voici plus de détails:

* Le géant pétrolier américain a attribué ces contrats au nom des partenaires de la « Zone 4 », parmi lesquels figurent l’Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) du Mozambique, la China National Petroleum Corp, l’italien Eni ENI.MI , la Korea Gas Corp et XRG, filiale de l’Abu Dhabi National Oil Co.

* Ces contrats portent sur des systèmes de production sous-marins, des vannes de production à grand diamètre et des conduites offshore, et visent à soutenir l’avancement du projet en vue d’une décision finale d’investissement.

* OneSubsea UK et OneSubsea AS ont remporté le contrat le plus important, portant sur l’ingénierie, l’approvisionnement, la fabrication et la production de systèmes de production sous-marins, de dispositifs de contrôle et de câbles ombilicaux. Aker Solutions Mozambique assurera le soutien des travaux sur place.

* Parmi les autres fournisseurs figurent Advanced Technology Valve, Corinth Pipeworks, Sumitomo Corporation of America et Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals.

* Exxon avait levé en novembre la clause de force majeure sur le projet Rovuma LNG après avoir suspendu les opérations en 2021 en raison de problèmes de sécurité dans ce pays d’Afrique australe.