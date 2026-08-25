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ExxonMobil annonce la reprise des activités sur le navire en Guyane après un incendie
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 20:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ExxonMobil a déclaré mardi que les opérations avaient repris leur cours normal à bord de son navire FPSO (unité flottante de production, de stockage et de déchargement) « Liza Unity », en Guyane, après un petit incendie survenu dimanche. Les opérations de déchargement, qui avaient été brièvement interrompues par l’incident, sont désormais terminées, a ajouté la société. Les autorités guyanaises ont déclaré lundi qu’elles mèneraient une enquête sur cet incident .

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