ExxonMobil annonce la reprise des activités sur le navire en Guyane après un incendie

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ExxonMobil a déclaré mardi que les opérations avaient repris leur cours normal à bord de son navire FPSO (unité flottante de production, de stockage et de déchargement) « Liza Unity », en Guyane, après un petit incendie survenu dimanche. Les opérations de déchargement, qui avaient été brièvement interrompues par l’incident, sont désormais terminées, a ajouté la société. Les autorités guyanaises ont déclaré lundi qu’elles mèneraient une enquête sur cet incident .