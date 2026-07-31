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ExxonMobil affirme que les projets liés au GNL permettent de diversifier son portefeuille et qu'elle ne « se détournera pas » du Moyen-Orient
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 16:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ExxonMobil XOM.N a déclaré vendredi que son portefeuille de projets de gaz naturel liquéfié (GNL) lui permettrait de diversifier sa production au-delà du Moyen-Orient, mais la société a précisé qu'elle restait déterminée à exploiter les opportunités dans cette région en raison de son importance à long terme pour les marchés énergétiques mondiaux.

« Nous ne nous détournerons pas de cette région », a déclaré le directeur général Darren Woods lors de la conférence téléphonique organisée après la publication des résultats, ajoutant que la région resterait une source importante de gaz naturel.

La société espère prendre une décision finale d’investissement concernant son projet de GNL au Mozambique dans le courant de l’année et prévoit de donner son feu vert à son projet de GNL en Papouasie-Nouvelle-Guinée au cours de la même période.

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