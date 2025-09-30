Exxon supprime 2 000 emplois dans le cadre d'une restructuration qui touche le Canada et l'UE

La restructuration d'Exxon touche 3 à 4 % de la main-d'œuvre mondiale

Aucune suppression d'emploi n'est prévue aux États-Unis, mais la moitié concerne l'unité canadienne Imperial Oil

L'effondrement des prix du pétrole entraîne des suppressions d'emplois et des mesures d'efficacité dans l'ensemble de l'industrie

(Plus de détails sur les licenciements dans l'UE et sur la législation européenne en matière de développement durable des entreprises) par Sheila Dang et Vallari Srivastava

Lamajor pétrolière américaine Exxon Mobil XOM.N a annoncé mardi qu' elle allait licencier 2 000 travailleurs dans le monde, en particulier au Canada et dans l'Union européenne, dans le cadre d'un plan de restructuration à long terme qui affectera environ 3 à 4 % de la main-d'œuvre de l'entreprise.

Environ 1 200 postes seront supprimés en Norvège et dans l'Union européenne d'ici à la fin de 2027, a indiqué Exxon dans un communiqué.

Aucune suppression d'emploi n'est prévue aux États-Unis, et les licenciements annoncés lundi chez le producteur de pétrole canadien Imperial Oil IMO.TO , dont Exxon est un actionnaire majoritaire, représentent environ la moitié des réductions plus importantes confirmées mardi, a ajouté un porte-parole de l'entreprise. Face à l'effondrement des prix mondiaux du pétrole brut, le groupe des producteurs de pétrole de l'OPEP+ ayant augmenté sa production , les compagnies énergétiques ont annoncé des milliers de suppressions d'emplois cette année afin de maîtriser les coûts tout en faisant face à la baisse des bénéfices.

Exxon, dont le siège est à Houston, a déclaré qu'elle visait à améliorer l'efficacité en faisant en sorte que les employés travaillent à partir des mêmes sites.

"Notre réseau mondial de bureaux a été établi il y a plusieurs décennies dans des circonstances très différentes. Afin de soutenir la collaboration qui est essentielle à notre succès, nous alignons notre empreinte mondiale sur notre modèle d'exploitation et nous rassemblons nos équipes", a déclaré un porte-parole dans un communiqué envoyé par courriel.

Bloomberg a d'abord fait état du nombre d'emplois concernés plus tôt dans la journée de mardi.

Les actions d'Exxon étaient en baisse d'environ 1,2 % à 112,80 dollars à la mi-journée.

EXXON SUPPRIME DES EMPLOIS EN EUROPE SUR FOND DE CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRE

Exxon a annoncé la construction d'un nouveau bureau dans sa raffinerie d'Anvers, en Belgique, qui accueillera un nouveau centre technologique européen et la plupart des employés d'Exxon basés à Bruxelles. L'entreprise fermera quelques bureaux plus petits dans l'UE.

Les suppressions d'emplois en Europe interviennent alors que le directeur général d'Exxon, Darren Woods, a intensifié ses critiques à l'encontre d'une loi européenne sur le développement durable des entreprises qui menace d'une amende de 5 % du chiffre d'affaires mondial les entreprises qui n'identifient pas et ne résolvent pas les problèmes environnementaux dans leurs chaînes d'approvisionnement.

Dans une interview accordée à Reuters au début du mois, Woods a déclaré que cette loi conduirait davantage d'entreprises à quitter l'Europe et a appelé à l'abrogation de la réglementation.

"L'environnement commercial et réglementaire en Europe est difficile et cette transformation nous aidera à être compétitifs à l'avenir", a déclaré Philippe Ducom, président d'Exxon Mobil Europe, dans un communiqué publié mardi, ajoutant que l'entreprise maintiendrait une présence significative sur ce qu'elle considère comme un marché important.

Dans le monde entier, les producteurs de pétrole consolident de plus en plus leurs bureaux afin de travailler plus efficacement et d'économiser de l'argent.

Chevron CVX.N , le deuxième producteur de pétrole américain après Exxon, a déclaré en février qu'il allait licencier jusqu'à 20 % de sa main-d'œuvre mondiale et développer l'utilisation de centres mondiaux, dont un centre d'ingénierie à Bengaluru. ConocoPhillips a également déclaré au début du mois qu'elle supprimerait 20 à 25 % de ses effectifs .

Les statistiques du marché du travail du Texas indiquent que le nombre d'emplois dans le secteur de la production de pétrole et de gaz aux États-Unis a diminué de 4 700 au cours des six premiers mois de l'année. Les niveaux d'activité dans les principaux États producteurs américains du Texas, de la Louisiane et du Nouveau-Mexique ont légèrement baissé au troisième trimestre, plusieurs dirigeants de l'industrie signalant des retards importants dans les décisions d'investissement en réponse à la volatilité des prix, selon une enquête de la Federal Reserve Bank of Dallas .

Les contrats à terme sur le pétrole brut de référence Brent

LCOc1 sont en baisse d'environ 10,5 % depuis le début de l'année, en raison de l'augmentation de la production de l'OPEP+ et de l'incertitude persistante de la demande liée à la politique commerciale des États-Unis.

Exxon employait 61 000 personnes dans le monde à la fin de l'année 2024, selon une déclaration réglementaire.