 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exxon s'engage à agir rapidement pour développer le gaz en Guyane, déclare un dirigeant
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 19:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur la conférence) par Sheila Dang et Kemol King

Exxon Mobil XOM.N s'est engagé à agir rapidement pour développer le gaz naturel en Guyane, a déclaré mardi Dan Ammann, le responsable de l'amont de la major énergétique américaine, une décision clé dans le cadre des efforts déployés par le pays pour accroître la production et l'approvisionnement en gaz.

Le gouvernement guyanais a pressé Exxon de concevoir et de construire des projets d'utilisation du gaz naturel, notamment pour des usines pétrochimiques et d'éventuels centres de données. L'année dernière, Exxon a dévoilé un plan préliminaire appelé "Wales Gas Vision" pour fournir du gaz à plusieurs projets pétrochimiques et électriques à terre. Ce plan n'a guère progressé depuis lors.

Dans un discours prononcé mardi lors de la conférence sur l'énergie en Guyane, M. Ammann a déclaré que les projets relatifs au gaz naturel étaient plus complexes que ceux relatifs au pétrole et qu'ils nécessitaient la coopération d'un plus grand nombre d'acteurs, tels que les services publics, les communautés et les autorités de régulation. Il a rappelé qu'un gazoduc construit par Exxon était prêt à livrer du gaz à la Guyane et que la société attendait que les centrales électriques soient achevées cette année.

"Lorsque le gouvernement fera avancer les autorisations et les cadres de marché, nous ferons avancer l'ingénierie, l'exécution et l'investissement au même rythme", a déclaré M. Ammann.

"Nous sommes prêts et nous suivrons le rythme de nos partenaires", a-t-il ajouté.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
145,800 USD NYSE -1,73%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,43 USD Ice Europ -1,68%
Pétrole WTI
62,39 USD Ice Europ -2,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank