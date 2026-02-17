Exxon s'engage à agir rapidement pour développer le gaz en Guyane, déclare un dirigeant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur la conférence) par Sheila Dang et Kemol King

Exxon Mobil XOM.N s'est engagé à agir rapidement pour développer le gaz naturel en Guyane, a déclaré mardi Dan Ammann, le responsable de l'amont de la major énergétique américaine, une décision clé dans le cadre des efforts déployés par le pays pour accroître la production et l'approvisionnement en gaz.

Le gouvernement guyanais a pressé Exxon de concevoir et de construire des projets d'utilisation du gaz naturel, notamment pour des usines pétrochimiques et d'éventuels centres de données. L'année dernière, Exxon a dévoilé un plan préliminaire appelé "Wales Gas Vision" pour fournir du gaz à plusieurs projets pétrochimiques et électriques à terre. Ce plan n'a guère progressé depuis lors.

Dans un discours prononcé mardi lors de la conférence sur l'énergie en Guyane, M. Ammann a déclaré que les projets relatifs au gaz naturel étaient plus complexes que ceux relatifs au pétrole et qu'ils nécessitaient la coopération d'un plus grand nombre d'acteurs, tels que les services publics, les communautés et les autorités de régulation. Il a rappelé qu'un gazoduc construit par Exxon était prêt à livrer du gaz à la Guyane et que la société attendait que les centrales électriques soient achevées cette année.

"Lorsque le gouvernement fera avancer les autorisations et les cadres de marché, nous ferons avancer l'ingénierie, l'exécution et l'investissement au même rythme", a déclaré M. Ammann.

"Nous sommes prêts et nous suivrons le rythme de nos partenaires", a-t-il ajouté.