Exxon s'attend à ce que l'UE signe des accords à long terme sur le gaz américain, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ExxonMobil XOM.N s'attend à ce que l'Union européenne signe des contrats de plusieurs décennies pour le gaz américain dans le cadre d'une promesse d'achat de 750 milliards de dollars d'énergie américaine, a rapporté le Financial Times mercredi.