Exxon redémarre la FCCU dans une raffinerie du Texas, selon certaines sources
information fournie par Reuters 11/10/2025 à 07:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire d'Exxon aux paragraphes 3-4) par Erwin Seba

Exxon Mobil XOM.M a redémarré jeudi l'unité de craquage catalytique fluide qui produit de l'essence dans sa raffinerie de 612 000 barils par jour à Beaumont, au Texas, selon des personnes familières avec les opérations de l'usine.

L'unité de craquage catalytique fluide, d'une capacité de 120 000 barils par jour, avait été fermée mardi soir en raison d'un dysfonctionnement, selon une notification déposée par la société auprès de la Texas Commission on Environmental Quality (Commission de la qualité environnementale du Texas).

Kelly Davila, porte-parole d'Exxon, a refusé de commenter vendredi le fonctionnement d'unités spécifiques à la raffinerie de Beaumont.

"Les opérations (à la raffinerie) sont normales et nous prévoyons d'honorer les engagements de nos clients", a déclaré Davila.

La FCCU s'est arrêtée à la suite du dysfonctionnement peu après 21h30 CDT mardi (0230 GMT mercredi).

L'avis du TCEQ indique qu'Exxon s'attendait à ce que le brûlage à la torche se poursuive pendant environ 24 heures après le dysfonctionnement.

Les raffineries utilisent leurs torchères de sécurité pour brûler les hydrocarbures qui ne peuvent pas être traités normalement.

Les FCCU utilisent un catalyseur en poudre fine sous haute température et pression pour convertir le gasoil en essence non finie.

