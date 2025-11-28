Wall Street ouvre en hausse après Thanksgiving

Un opérateur à la Bourse de New York, le 21 novembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évoluait en hausse vendredi, au lendemain de la pause de Thanksgiving et après une panne sur le Chicago Mercantile Exchange (CME), désormais résolue.

Vers 15H15 GMT, le Dow Jones prenait 0,48%, l'indice Nasdaq progressait de 0,30% et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,29%.

La place américaine et "les actualités sont calmes après Thanksgiving", jour férié lors duquel les marchés américains étaient fermés, résument dans une note les analystes de Briefing.com.

La séance de vendredi à Wall Street sera quant à elle amputée de trois heures et les échanges devraient être limités, note auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Les opérateurs ont par ailleurs été pris de court vendredi avant l'ouverture par une panne au Chicago Mercantile Exchange (CME), l'une des principales bourses mondiales en raison d'un problème de refroidissement dans des centres de données.

La panne est désormais résolue "et les opérations se déroulent normalement", a déclaré le CME Group, mais elle "pourrait entraîner un peu de volatilité" dans la matinée à Wall Street, estime M. Cardillo.

Les opérateurs de marché utilisent notamment les plateformes du CME pour se protéger grâce à des contrats à terme sur les indices boursiers (S&P 500, Nasdaq, etc.).

Comme en début de semaine, les actions profitent toujours vendredi d'un "regain d'espoir quant à une baisse des taux" de la banque centrale américaine (Fed) à l'issue de sa réunion de décembre, selon les analystes de Briefing.com.

Une réduction d'un quart de point "est largement intégrée" par le marché, remarque M. Cardillo.

Plusieurs indicateurs économiques américains publiés cette semaine sur le marché du travail et sur la consommation ont conforté les investisseurs dans leur hypothèse d'un nouvel assouplissement monétaire d'un quart de point, les 9 et 10 décembre prochains.

Les acteurs du marché attendent désormais "des nouvelles de l'inflation", observe M. Cardillo.

La publication de plusieurs indicateurs clés a été retardée en raison de la paralysie budgétaire ("shutdown") de 43 jours qui a touché le pays et certaines données ne verront jamais le jour.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait très légèrement par rapport à la clôture mercredi, à 4,00% contre 4,01%.

Au tableau des valeurs, le géant des cafés Starbucks gardait la tête hors de l'eau (+0,25% à 86,92 dollars) alors qu'un syndicat a prévenu que de nouveaux employés allaient rejoindre le mouvement de grève initié mi-novembre à travers les Etats-Unis.

"2.500 baristas syndiqués dans plus de 120 cafés" ont rejoint cette grève d'une durée indéterminée pour protester contre leurs conditions de travail, selon un communiqué du syndicat Starbucks Workers Union publié vendredi.

Le géant des puces électroniques Nvidia se repliait (-1,25% à 178,00 dollars). En début de semaine, le titre a pâti d'informations de presse selon lesquelles Meta ( Facebook , Instagram) envisagerait d'utiliser des puces de Google pour son informatique à distance (cloud).

L'action Nvidia a perdu près de 12% en un mois.

