Exxon pourrait investir jusqu'à 21,7 milliards de dollars s'il trouve du pétrole et du gaz à Trinidad, déclare le ministre de l'énergie

Exxon Mobil XOM.N pourrait investir jusqu'à 21,7 milliards de dollars à Trinité-et-Tobago si le groupe énergétique trouve des réserves dans une vaste zone en eau profonde qu'il prévoit d'explorer pour le pétrole et le gaz dans le pays des Caraïbes, a déclaré le ministre de l'énergie Roodal Moonilal.

Le responsable s'est exprimé mardi lors d'un événement organisé à Port of Spain pour la signature d'un contrat de partage de la production avec l'entreprise, qui marquera son retour dans le pays.