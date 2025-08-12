 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Exxon pourrait investir jusqu'à 21,7 milliards de dollars s'il trouve du pétrole et du gaz à Trinidad, déclare le ministre de l'énergie
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 21:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.N pourrait investir jusqu'à 21,7 milliards de dollars à Trinité-et-Tobago si le groupe énergétique trouve des réserves dans une vaste zone en eau profonde qu'il prévoit d'explorer pour le pétrole et le gaz dans le pays des Caraïbes, a déclaré le ministre de l'énergie Roodal Moonilal.

Le responsable s'est exprimé mardi lors d'un événement organisé à Port of Spain pour la signature d'un contrat de partage de la production avec l'entreprise, qui marquera son retour dans le pays.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

EXXON MOBIL
106,765 USD NYSE +0,84%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,15 USD Ice Europ -0,84%
Pétrole WTI
63,22 USD Ice Europ -1,20%
