Exxon obtient le soutien des actionnaires pour son projet au Texas et fait échouer la proposition relative au vote des actionnaires individuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sheila Dang

Les actionnaires d'Exxon Mobil

XOM.N ont approuvé mercredi le projet de la société visant à transférer son siège social au Texas, marquant ainsi une victoire pour le premier producteur de pétrole américain après que deux grandes sociétés de conseil en vote ont conseillé aux investisseurs de rejeter la proposition.

Les actionnaires ont également rejeté une proposition visant à ajouter davantage d'options de vote automatique au programme de vote des investisseurs particuliers d'Exxon. Le conseil d'administration d'Exxon s'était opposé à cette proposition.