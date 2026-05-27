Exxon obtient le soutien de ses actionnaires pour son déménagement au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actionnaires approuvent le déménagement au Texas malgré l'opposition des agences de vote par procuration

* Le Texas offre des protections juridiques renforcées, attirant ainsi de grandes entreprises

* Les actionnaires rejettent également la proposition visant à multiplier les options de vote automatique

(Ajout du pourcentage de votes en faveur de cette initiative juridique et de détails sur le programme de vote destiné aux particuliers) par Sheila Dang et Arunima Kumar

Les actionnaires d'Exxon Mobil

XOM.N ont approuvé mercredi le projet de la société de transférer son siège social au Texas, marquant ainsi une victoire pour le premier producteur de pétrole américain après que deux grandes sociétés de conseil en vote par procuration aient conseillé aux investisseurs de rejeter la proposition.

Le producteur de pétrole est enregistré dans le New Jersey, mais la société a son siège social au Texas depuis 1989. Elle a déclaré que le transfert de son siège social dans cet État était logique et plus judicieux pour l'entreprise.

D'autres sociétés, notamment SpaceX, Tesla et Coinbase, ont récemment transféré leurs activités dans l'État du Texas. Une loi texane adoptée l'année dernière a renforcé la protection juridique des entreprises de plusieurs manières, notamment en réduisant la menace de poursuites judiciaires intentées par les actionnaires en permettant aux sociétés de fixer des seuils de détention d'actions pour engager des poursuites.

Les cabinets de conseil en vote par procuration Glass Lewis et Institutional Shareholder Services avaient recommandé aux investisseurs d'Exxon de s'opposer à ce changement de siège social, estimant que cette décision risquait de porter atteinte aux droits des actionnaires.

Lorsqu’elle a annoncé en mars son intention de transférer son siège social du New Jersey au Texas, Exxon a déclaré qu’elle ne prévoyait pas de relever ses seuils de participation pour les poursuites judiciaires intentées par les actionnaires et a fait valoir que les responsables texans avaient une meilleure compréhension de ses activités.

« Le conseil d'administration estime que les législateurs, les juges et les jurés texans susceptibles de prendre des décisions ayant un impact sur Exxon Mobil connaissent généralement mieux nos activités et notre fonctionnement », a déclaré la société dans son dossier de procuration.

La proposition concernant le Texas a été adoptée avec 71,3 % des voix, selon les résultats préliminaires de l'assemblée générale annuelle.

Les investisseurs ont également rejeté une proposition d'actionnaires visant à ajouter davantage d'options de vote automatique au programme de vote des investisseurs particuliers de la société , offrant ainsi une nouvelle victoire à Exxon.

Le producteur de pétrole a mis en place l'année dernière un mécanisme de vote unique permettant aux investisseurs particuliers de voter automatiquement en accord avec les recommandations du conseil d'administration lors des assemblées générales.

La proposition des actionnaires demandait que le programme soit modifié pour ajouter davantage d'options, notamment un moyen de voter automatiquement contre les positions de la direction d'Exxon. Elle a recueilli 23,5 % des voix.