Mondial-2026: à New York, une application pour la sécurité des fans

Plusieurs villes américaines hôtes du Mondial, qui se tient du 11 juin au 19 juillet, ont recours à cette application ( AFP / FRANCK FIFE )

Les personnes assistant aux matches du Mondial-2026 au MetLife Stadium, dans la banlieue de New York, ou dans des fan zones dans la région sont encouragées à télécharger une application pour recevoir des informations de sécurité dans leur langue.

Disponible sur Google Play et l'App Store d'Apple, l'application "Public Safety by Everbridge" requiert une adresse email pour s'inscrire. Le mot clé "World Cup NJ" permet de s'abonner à des alertes ciblées, délivrées directement dans la langue du téléphone.

"C'est la façon la plus rapide pour nous d'atteindre les fans, les visiteurs, qu'ils soient internationaux ou nationaux", explique David Sierotowicz, chargé de la coordination des forces de sécurité du New Jersey, où se situe le stade, et de New York.

Plusieurs autres villes américaines hôtes du Mondial, qui se tient du 11 juin au 19 juillet, ont également recours à cette application.

Avec huit matches au MetLife Stadium, dont la finale, et plus d'un million de visiteurs attendus, ainsi que les célébrations des 250 ans des Etats-Unis le week-end du 4 juillet, la région est face à un défi "sans précédent", ne cache pas le lieutenant colonel de la police d'Etat du New Jersey.

"Nous n'avons pas le droit à l'erreur, et nous ne ferons pas d'erreur", a assuré jeudi David Sierotowicz, lors d'une visite du centre de coordination des forces de sécurité, situé dans le New Jersey.

Parmi les principales préoccupations, il a listé la gestion des foules et des déplacements -- les organisateurs privilégiant les transports en commun --, les attaques de drones et le trafic d'êtres humains, objet d'une importante campagne de sensibilisation.

"Aucune menace crédible" ne pèse en revanche "à ce jour" sur la région et la compétition en raison de la guerre au Moyen-Orient, selon lui.

Alors que le ministre de la Sécurité intérieure du gouvernement Trump, Markwayne Mullin, a indiqué sur les réseaux sociaux que la police de l'immigration (ICE) sera impliquée dans des opérations de lutte contre la contrefaçon ou le trafic d'êtres humains, ses agents ne seront pas "spécifiquement" au MetLife Stadium, a aussi précisé David Sierotowicz.

A New York, plus particulièrement, les policiers du NYPD seront "présents sur le terrain en force", a fait savoir le coordinateur pour le département de la police de la ville, Robert Gault.