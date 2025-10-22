 Aller au contenu principal
Exxon ne fera pas de nouveaux investissements en Russie et abandonnera le projet Sakhalin-1
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 20:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.N a déclaré mercredi qu'il s'efforçait de mettre fin à ses activités et qu'il prenait des mesures pour se retirer du projet pétrolier et gazier Sakhalin-1.

Le géant américain de l'énergie a ajouté qu'il ne ferait pas de nouveaux investissements en Russie et qu'il se conformerait pleinement à toutes les sanctions.

