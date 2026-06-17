Exxon Mobil va fournir le premier terminal GNL prévu en Afrique du Sud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Précisions sur la capacité du ZET)

Exxon Mobil XOM.N a signé un accord préliminaire pour fournir du gaz naturel liquéfié (GNL) au Zululand Energy Terminal, qui deviendra, une fois construit, la première installation d'importation de GNL d'Afrique du Sud, ont annoncé mercredi les deux entreprises.

* Ce terminal s'inscrit dans la stratégie de l'Afrique du Sud visant à s'affranchir de la production d'électricité à partir du charbon, qui représente la majeure partie de son approvisionnement en électricité.

* Reuters avait rapporté en mars que le Zululand Energy Terminal (ZET) espérait conclure un accord avec Exxon Mobil concernant la fourniture de GNL.

* La participation d’Exxon Mobil contribue à renforcer l’importance du port de Richards Bay, où le ZET est en cours de construction sur la côte est de l’Afrique du Sud, en tant que point d’entrée pour le GNL, et soutient les projets visant à créer un “marché du gaz compétitif et durable”, a déclaré Oliver Naidu, directeur du ZET.

* Exxon Mobil a identifié l’Afrique du Sud comme un marché prioritaire et souhaite porter son approvisionnement en GNL à plus de 40 millions de tonnes métriques par an (mtpa) d’ici 2030.

* “Cet accord témoigne de l’expérience mondiale d’Exxon Mobil dans le domaine du GNL et de notre engagement à soutenir la sécurité énergétique de l’Afrique du Sud grâce à un approvisionnement fiable”, a déclaré Andrew Barry, président d’ExxonMobil LNG Market Development Inc.

* Au début du mois, la compagnie d’électricité publique sud-africaine Eskom a signé un accord à long terme sur le GNL avec ZET, qui soutiendra un projet de centrale électrique au gaz d’une puissance de 3.000 mégawatts.

* La phase 1 du terminal comprend une unité de stockage flottante et un système de regazéification à terre d’une capacité d’environ 3 mtpa, soit 400 millions de pieds cubes standard de gaz par jour.

* La phase 2, qui portera le coût total prévu du projet à 1 milliard de dollars, permettra d’augmenter la capacité de regazéification et de stockage à terre, portant ainsi les volumes totaux à 4,5 mtpa, soit environ 600 millions de pieds cubes standard par jour, a déclaré M. Naidu.