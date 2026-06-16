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Exxon Mobil sollicite un permis environnemental pour mener des activités d'exploration au large des côtes de la Guyane
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 00:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant américain du pétrole et du gaz Exxon Mobil XOM.N a déposé une demande d'autorisation environnementale pour une campagne d'exploration comprenant 35 puits dans le bloc Stabroek, situé à environ 120 miles (193 km) au large de la côte atlantique de la Guyane, selon l'agence de protection de l'environnement (EPA).

La campagne devrait se dérouler de 2028 à 2033, selon un résumé du projet publié par l'EPA en date du 14 juin.

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