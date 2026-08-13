Exxon Mobil remet en service sa raffinerie de Rotterdam après une coupure de courant, selon un porte-parole d'Exxon Mobil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute que la raffinerie a redémarré)
Exxon Mobil a redémarré jeudi sa raffinerie de Rotterdam, d’une capacité de 191 000 barils par jour (bpd), après un arrêt dû à une coupure de courant survenue plus tôt dans la journée, a déclaré un porte-parole d’Exxon Mobil. On ignore si cette coupure de courant était liée à une explosion survenue plus tôt dans la journée au port de Rotterdam.
Les autorités locales chargées de la sécurité ont indiqué que le port avait connu plusieurs coupures de courant ainsi qu'un incendie plus tôt dans la journée de jeudi, mais qu'aucun de ces incidents n'était lié à l'explosion. L'incendie n'a fait aucun blessé.
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