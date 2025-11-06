Exxon Mobil prévoit que le projet grec produira son premier gaz au début des années 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.N s'attend à ce que le premier gaz naturel de son nouveau projet offshore en Grèce soit produit au début des années 2030 si tout se passe bien, a déclaré à Reuters John Ardill, directeur de l'exploration mondiale de l'entreprise. Le projet, en partenariat avec les sociétés grecques Energean < ENOG.L > et Helleniq Energy < HEPr.AT> , impliquera un investissement de 50 à 100 millions de dollars, a-t-il précisé.