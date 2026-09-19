Exxon Mobil indique que la remise en service d'une unité est en cours à la raffinerie de l'Illinois après une coupure de courant et des problèmes liés aux inondations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La raffinerie d'Exxon Mobil XOM.N , d'une capacité de 275 000 barils par jour, située à Joliet, dans l'Illinois, était en train de redémarrer après une coupure de courant et un problème lié aux inondations causés par de fortes pluies.
« Jeudi matin, le 17 septembre, de fortes pluies ont provoqué le débordement d'un bassin de rétention », a indiqué la société dans un communiqué publié vendredi. « Ce débordement était dû à l'intensité des précipitations et n'était pas lié à la coupure de courant ni au redémarrage de l'installation. »
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