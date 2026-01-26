 Aller au contenu principal
Exxon lance un projet commercial de piégeage et de stockage du carbone avec CF Industries en Louisiane
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 23:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.N a déclaré lundi qu'il avait commencé l'exploitation commerciale du captage et du stockage du carbone, ou CCS, avec le producteur d'ammoniac CF Industries CF.N en Louisiane, à partir de 2025.

Le projet permettra de transporter et de stocker jusqu'à 2 millions de tonnes par an (MTPA) de dioxyde de carbone provenant du complexe de CF Industries à Donaldsonville, a déclaré la société.

La capture du carbone est un processus par lequel le dioxyde de carbone (CO2) généré par l'activité industrielle est stocké sous terre. Ce procédé a été adopté par des compagnies pétrolières telles que Chevron CVX.N, Occidental Petroleum OXY.N et Talos Energy TALO.N.

La grande entreprise énergétique a également signé des accords avec AtmosClear et Lake Charles Methanol II pour traiter jusqu'à 2 MTPA de CO2 dans le cadre de leurs projets en Louisiane. En outre, elle prévoit de lancer des opérations de CSC avec Linde et Nucor dans le courant de l'année.

Exxon prévoit de faire avancer plusieurs projets de CSC au Texas et en Louisiane et vise une décision finale d'investissement pour son premier centre de données à faible émission de carbone d'ici à la fin de 2026.

L'entreprise prévoit que trois projets de CSC seront mis en service en 2026.

