Exxon lance la première production en eaux profondes au Brésil depuis plus d'un siècle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.N a déclaré jeudi qu'elle avait lancé sa première production en amont au Brésil en plus de 110 ans.