Exxon fait avancer les négociations en vue de son retour dans la ceinture de l'Orénoque au Venezuela, selon des sources

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* Exxon s'intéresse au projet Petromonagas et à certaines zones du bloc Carabobo, selon des sources

* Exxon a dépêché une équipe technique en début d’année pour évaluer les gisements de pétrole lourd vénézuéliens

* ConocoPhillips suspend les négociations en vue de son retour jusqu'à ce que la question des paiements en suspens soit réglée, selon des sources

par Deisy Buitrago, Sheila Dang et Marianna Parraga

ExxonMobil XOM.N est en train de négocier son retour au Venezuela et a manifesté son intérêt pour le vaste projet de pétrole lourd Petromonagas dans la ceinture de l’Orénoque – où le géant américain de l’énergie détenait auparavant une participation – ainsi que pour des zones du bloc voisin de Carabobo, selon des personnes proches du dossier.

Un retour d’Exxon au Venezuela, s’il se concrétisait, marquerait un revirement spectaculaire pour l’entreprise après son départ de ce pays membre de l’OPEP il y a près de deux décennies, dans le cadre d’un différend déclenché par la nationalisation de ses projets pétroliers par le gouvernement de l’ancien président Hugo Chávez.

Exxon est restée jusqu’à présent en retrait tandis que ses concurrents concluaient des accords , après que le président américain Donald Trump eut exhorté les entreprises à investir au Venezuela à la suite de la capture du président d'alors Nicolás Maduro en janvier. Le directeur général Darren Woods s’était alors attiré les foudres de Trump en qualifiant le pays d’« ininvestissable ».

L’entreprise a néanmoins dépêché cette année des équipes techniques pour évaluer les gisements pétroliers au Venezuela.

Mercredi, Continental Resources – fondée par le milliardaire Harold Hamm – a signé un protocole d’accord avec la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne PDVSA pour exploiter et développer la zone Ayacucho 2 dans le prolifique bassin de l’Orénoque, la plus grande région productrice du pays.

Au début du mois, l’italien Eni ENI.MI et Chevron CVX.N ont conclu à Caracas des accords définitifs visant à étendre leurs projets et à augmenter la production pétrolière dans ce pays d’Amérique du Sud.

EXXON ENVISAGE DE REVENIR À CERRO NEGRO

Suite à l’échec des négociations menées en début d’année avec PDVSA concernant d’autres zones proposées, Exxon envisage désormais un retour chez Petromonagas, anciennement appelé Cerro Negro. Ce gisement était auparavant le principal projet de la société dans le pays et reste l’un des rares à disposer d’une unité de valorisation opérationnelle capable de transformer le brut extra-lourd de l’Orénoque en qualités plus légères, adaptées à l’exportation.

Après le retrait d’Exxon du Venezuela en 2007, le géant énergétique russe Rosneft ROSN.MM a acquis une participation de 40 % dans Petromonagas, qui a été transférée en 2020 à Roszarubezhneft, une entreprise publique chargée de reprendre les actifs russes à l’étranger afin de les protéger des sanctions américaines. On ignore encore dans quelle mesure cette participation russe pourrait influencer un éventuel accord.

Les gouvernements vénézuélien et russe ont déclaré cette année que la Russie restait actionnaire de Petromonagas et d’autres grands projets pétroliers qu’elle partage avec la société d’État PDVSA.

« Nous avons conclu des accords avec la Chine et la Russie portant sur des coentreprises qui disposent d’autorisations valides pour mener à bien leurs activités principales. Nous respectons pleinement ces accords et, en ce qui concerne les coentreprises dans lesquelles ces pays détiennent une participation, celles-ci continueront à exercer leurs activités », a déclaré la ministre vénézuélienne du Pétrole, Paula Henao, au début du mois lors d’une interview télévisée.

L’administration Trump a toutefois clairement affiché son intention d’étendre la présence des entreprises américaines au Venezuela, tout en limitant l’accès des entreprises issues de pays « adversaires », notamment la Chine et la Russie.

Exxon et PDVSA n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le Wall Street Journal et Bloomberg ont publié mercredi matin des informations détaillées sur les négociations menées par Exxon.

L'AVANTAGE EXXON

Exxon exploitait auparavant Cerro Negro avec une participation de 41,67 % dans le projet, jusqu’à ce que celui-ci soit nationalisé et entièrement repris par PDVSA.

Les dirigeants de l’entreprise ont déclaré qu’Exxon disposerait d’un avantage si elle décidait de revenir, compte tenu de son expérience passée et de sa connaissance des vastes ressources en pétrole brut lourd et extra-lourd du pays. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, dont la majeure partie est concentrée dans la ceinture de l’Orénoque.

L’un des principaux atouts réside dans l’expérience acquise par l’entreprise dans l’extraction de pétrole lourd dans le cadre de ses projets au Canada, a déclaré M. Woods.

« Le travail que nous avons mené au Canada … nous confère une position unique en termes de production à faible coût des ressources vénézuéliennes », a-t-il déclaré en mai.

Bien que l’unité de valorisation soit actuellement en service, Petromonagas aura probablement besoin de travaux d’entretien et de réparations majeures après des décennies d’investissements insuffisants, dans un contexte de sanctions américaines et de nécessité de produire des matières premières pour les raffineries du pays plutôt que du pétrole destiné à l’exportation, selon des documents de PDVSA consultés par Reuters et des sources proches du dossier.

CONOCOPHILLIPS DANS L'IMPASSE JUSQU’AU REMBOURSEMENT DE SA DETTE

Dans le même temps, ConocoPhillips COP.N , troisième producteur américain de pétrole en volume, fait obstruction à toute négociation visant à revenir au Venezuela tant qu’il n’aura pas obtenu le paiement d’environ 11 milliards de dollars dus par le pays et PDVSA suite à l’expropriation de ses projets, selon deux sources proches du dossier.

ConocoPhillips n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La société a participé à deux projets liés au pétrole brut lourd, également dans le bassin de l’Orénoque – Hamaca et Petrozuata –, en plus du projet pétrolier offshore de Corocoro, qui a lui aussi été nationalisé en 2007. À l’instar d’Exxon, Conoco a quitté le pays et a saisi une instance d’arbitrage international cette même année.

Après des années de litige, les tribunaux d’arbitrage ont jugé l’expropriation « illégale » et ont accordé à ConocoPhillips des milliards de dollars, dont la société cherche encore à recouvrer la majeure partie à la suite d’un accord de paiement inachevé avec PDVSA, de tentatives de saisie de ses actifs dans les Caraïbes et de sa participation à une vente aux enchères ordonnée par un tribunal visant la raffinerie Citgo, détenue par le Venezuela.

« C’est notre priorité absolue à l’heure actuelle. Ils nous doivent une somme considérable et nous nous battons pour la récupérer », a déclaré en février Ryan Lance, alors directeur général.