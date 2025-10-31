Exxon dépasse ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à l'augmentation de la production en Guyane et dans le bassin permien

Exxon augmente son dividende de 4 % à 1,03 $ par action

L'entreprise est en passe de réaliser un rachat d'actions de 20 milliards de dollars cette année

Exxon engage 510 millions de dollars de frais de restructuration au troisième trimestre

Exxon Mobil XOM.N a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre vendredi, soutenu par une production accrue de pétrole et de gaz en Guyane et dans le bassin de Permian, qui a compensé la baisse des prix du pétrole.

Le bénéfice ajusté au cours du trimestre de juillet à septembre était de 8,1 milliards de dollars, soit 1,88 $ par action, dépassant l'estimation consensuelle des analystes de 1,82 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

"Nous avons réalisé le bénéfice par action le plus élevé que nous ayons connu par rapport à d'autres trimestres dans un environnement de prix du pétrole similaire", a déclaré Darren Woods, directeur général d'Exxon, dans un communiqué. Le flux de trésorerie disponible d'Exxon, premier producteur de pétrole américain, a toutefois diminué, passant de 11,3 milliards de dollars au même trimestre de l'année dernière à 6,3 milliards de dollars , car la société a dépensé davantage pour acquérir des terrains supplémentaires dans le bassin Permien. Les actions de la société ont baissé de 1,8 % dans les transactions de pré-marché.

Le prix du Brent s'est établi en moyenne à 68,17 dollars au troisième trimestre, soit une baisse d'environ 13 % par rapport à la même période de l'année précédente.

LA PRODUCTION AUGMENTE DANS LES RÉGIONS CLÉS

La production de pétrole et de gaz s'est élevée à 4,8 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre 4,6 millions de barils équivalent pétrole par jour au deuxième trimestre. M. Woods a indiqué que des records de production ont été établis dans le bassin permien et en Guyane, où le développement Yellowtail a démarré quatre mois plus tôt que prévu et sans dépassement de budget. La production du bassin Permien a atteint le chiffre record de 1,7 million de barils équivalent pétrole par jour, tandis que la production du champ pétrolifère lucratif de Guyane a dépassé les 700 000 barils équivalent pétrole par jour.

Exxon a versé 4,2 milliards de dollars de dividendes et racheté pour 5,1 milliards de dollars d'actions au cours du trimestre. Elle est en bonne voie pour atteindre son objectif annuel de rachat d'actions de 20 milliards de dollars.

La société a augmenté son dividende de 4 % au quatrième trimestre, pour le porter à 1,03 dollar par action.

Les résultats ont été mitigés, l'augmentation des dépenses compensant les nouvelles positives de l'augmentation du dividende et des bénéfices, a écrit Jeoffrey Lambujon, analyste chez TPH & Co, dans une note de recherche.

Les bénéfices provenant de l'amont se sont élevés à 5,7 milliards de dollars, tandis que les bénéfices provenant du raffinage se sont élevés à 1,8 milliard de dollars.

En excluant les acquisitions, Exxon a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses dépenses d'investissement cette année soient légèrement inférieures à la limite inférieure de sa fourchette de prévisions de 27 à 29 milliards de dollars.

La société a enregistré 510 millions de dollars de frais de restructuration au cours du trimestre. Les producteurs mondiaux de pétrole ont connu une année difficile, l'OPEP+ ayant augmenté sa production de pétrole , tandis que la guerre tarifaire menée par les États-Unis a assombri les perspectives de croissance mondiale et de demande de pétrole, entraînant une baisse des prix du pétrole au troisième trimestre par rapport à l'année précédente.

Cependant, les prix moyens du gaz naturel aux États-Unis ont augmenté d'environ 38 % par rapport à l'année dernière.