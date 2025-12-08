Exxon, Aramco et Samref envisagent une modernisation importante de la raffinerie de Yanbu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.N , Aramco saoudienne

2222.SE et Samref ont signé lundi un accord pour évaluer une amélioration significative de la raffinerie de Samref à Yanbu, et une expansion de l'installation en un complexe pétrochimique intégré.

Les entreprises ont l'intention d'explorer les investissements en capital pour moderniser et diversifier la production, y compris les distillats de haute qualité qui permettent de réduire les émissions et les produits chimiques de haute performance, a déclaré Aramco dans un communiqué.

Au début de l'année, le géant pétrolier saoudien avait signé un protocole d'accord avec Exxon pour évaluer la possibilité de moderniser la raffinerie de Samref.

Samref est une coentreprise détenue à parts égales par Aramco et Mobil Yanbu Refining Company, qui est une unité détenue à 100 % par Exxon.