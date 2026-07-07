Exxon annonce des bénéfices exceptionnels au deuxième trimestre, les hausses des cours du pétrole ayant amélioré son résultat net

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Article entièrement révisé, avec des précisions, des informations contextuelles et les estimations de bénéfices fournies par l'entreprise) par Sheila Dang et Dharna Bafna

Le géantaméricain du pétrole et du gaz Exxon Mobil XOM.N a laissé entendre mardi que ses bénéfices du deuxième trimestre pourraient connaître une hausse d’environ 5 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent, les cours du pétrole ayant flambé pendant la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, tandis que les marges de raffinage de l’entreprise se sont également améliorées. Les investisseurs scrutent les résultats d’Exxon à la loupe pour y déceler des indices sur les performances des compagnies pétrolières lors de la publication de leurs résultats du deuxième trimestre . Le conflit au Moyen-Orient, qui a débuté en février, a introduit une forte prime de risque géopolitique sur les marchés pétroliers. Pendant des mois, il a pratiquement paralysé le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ un cinquième des flux mondiaux de pétrole. Le Brent, référence du marché du brut LCOc1 , a affiché un cours de clôture moyen de 96,68 dollars le baril au cours du trimestre d’avril à juin, soit une hausse de 23 % par rapport aux trois premiers mois de l’année. Les prix ont grimpé à 109,27 dollars le baril en avril pour la première fois depuis 2022. Le segment amont d’Exxon pourrait voir ses bénéfices augmenter d’environ 1,6 milliard de dollars, selon la moyenne des estimations fournies par la société.

Les bénéfices issus du raffinage pourraient connaître une hausse d’environ 2,6 milliards de dollars en raison d’« effets de calendrier », selon le document réglementaire déposé mardi par Exxon. Exxon a subi une perte de plusieurs milliards de dollars au premier trimestre en raison d’opérations de couverture financière liées aux livraisons physiques de cargaisons. La société avait alors indiqué que ces positions seraient dénouées et conduiraient à une rentabilité au cours des trimestres suivants. Les perturbations liées à la guerre pourraient peser sur le bénéfice du deuxième trimestre des divisions en amont et en aval à hauteur d’environ 1 milliard de dollars, selon ce document.

La société publiera ses résultats du deuxième trimestre le 31 juillet. Les analystes s’attendent à ce qu’Exxon annonce un bénéfice ajusté de 15,7 milliards de dollars pour le trimestre, selon les estimations consensuelles compilées par LSEG, soit environ le triple du bénéfice du premier trimestre. Cela pourrait susciter des réactions chez les Américains qui subissent la hausse des prix à la pompe. Le président américain Donald Trump a exhorté les compagnies pétrolières à faire davantage pour faire baisser les prix de l’essence .