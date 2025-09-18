Exxon affirme que l'IA contribue aux résultats de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.N constate des avantages pour ses résultats grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment en forant des puits plus rapidement, a déclaré jeudi Dan Ammann, président d'Exxon Mobil pour l'amont.

Le producteur de pétrole américain utilise également l'IA pour surveiller à distance certaines opérations, a déclaré Dan Ammann lors du sommet du BNEF à Houston.