Exxon affirme disposer de la technologie nécessaire à l'exploitation du pétrole brut vénézuélien à prix élevé

Le directeur général d'Exxon estime que les États-Unis s'engagent à attirer des investissements au Venezuela

Exxon est prêt à envoyer une équipe technique au Venezuela

Les changements potentiels au Venezuela pourraient profiter aux opérations près de la Guyane

par Sheila Dang et Arunima Kumar

Le directeur général d'Exxon Mobil

XOM.N , Darren Woods, a déclaré vendredi aux analystes que la société disposait de la technologie nécessaire pour produire des barils plus coûteux au Venezuela.

Alors qu'il avait déjà qualifié le pays sud-américain d'"ininvestissable" dans des remarques faites au début du mois lors d'une réunion à la Maison Blanche, qui ont ensuite suscité une réprimande du président Donald Trump, M. Woods a déclaré qu'il pensait que l'administration américaine était déterminée à apporter les changements nécessaires pour attirer et sécuriser les investissements. L'entreprise a quitté le pays il y a près de 20 ans après la nationalisation de ses actifs.

"Si vous regardez ce sur quoi ils se concentrent actuellement, il s'agit de stabiliser le pays, de relancer l'économie et, en fin de compte, d'assurer la transition vers un gouvernement plus représentatif et démocratiquement élu. Je pense qu'il s'agit là des bons objectifs sur lesquels le gouvernement travaille dans l'intérêt du Venezuela", a-t-il déclaré, ajoutant que l'entreprise restait disposée à envoyer une équipe technique dans le pays. M. Woods a déclaré, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre, qu'Exxon disposait de la technologie nécessaire pour produire des barils plus coûteux dans ce pays connu pour son brut lourd.

"Nous pensons qu'avec le travail que nous avons effectué au Canada et l'accent mis par l'organisation technologique sur le développement des ressources en pétrole lourd, nous apportons une approche avantageuse qui conduira à une production à moindre coût, à une récupération plus importante et donc à des barils plus économiques sur le marché", a déclaré M. Woods.

Les changements potentiels au Venezuela pourraient créer un environnement d'exploitation plus favorable près de la Guyane, même si certaines parties du bloc pétrolier de Stabroek restent soumises à un cas de force majeure en raison d'un différend frontalier, a ajouté M. Woods.