Extension de la gamme des produits

et nouvelle dénomination pour le site de Tarbes



Nouvelle qualification et élargissement du catalogue des produits

Le site de Tarbes, spécialisé dans la forge de corps creux, vient de conforter son partenariat avec son client historique. En effet, grâce à la forte mobilisation des équipes, les Forges de Tarbes ont obtenu une qualification supplémentaire relative à un nouveau corps creux de large diamètre, pouvant atteindre 155 mm.

Par ailleurs, deux nouveaux produits de plus petits diamètres sont également en cours de qualification. Des essais sont prévus dans les prochains mois pour une mise en production attendue courant 2022.



Tarbes Industry devient « Les forges de Tarbes »

À la suite des opérations de rachat réalisées l’été dernier (cf communiqué), la dénomination sociale de la société Tarbes Industry a été modifiée pour devenir « Les forges de Tarbes ». Pour rappel, ce fleuron de l’industrie française est doté d’un savoir-faire unique en matière de forgeage, de traitement thermique et d’usinage des métaux. Cette opération s’est inscrite dans le cadre du déploiement de la deuxième phase du plan stratégique d’Europlasma articulé autour de 3 axes, à savoir : la dépollution, la décarbonation et la valorisation.