Exportations de gaz par gazoduc et de GNL de la Russie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi qu'il pourrait être avantageux pour la Russie d'interrompre dès maintenant ses livraisons de gaz à l'Europe, dans le contexte de la flambée des prix de l'énergie provoquée par la crise iranienne, plutôt que d'attendre que l'Europe interdise le maintien de ses achats.

Il a souligné l'ouverture de nouveaux marchés pour le gaz russe, comme la Chine, et a lié toute décision de ce type aux "politiques malavisées" de l'Europe.

Voici quelques informations essentielles sur les exportations russes de gaz naturel liquéfié transporté par mer et par gazoduc:

GNL

*La part de la Russie dans les importations de GNL de l'UE a diminué, passant de 21 % en 2021 à 16 % en 2025, selon les données d'Eurostat. Malgré cette baisse, la Russie reste le deuxième fournisseur de l'UE.

*Les États-Unis ont augmenté leur part des importations de GNL de l'UE, passant de 29 % en 2021 à 53 % en 2025.

*Les exportations totales de GNL de la Russie ont diminué de 2,5 % en 2025 pour atteindre 31,3 millions de tonnes métriques, selon LSEG, reflétant l'impact des sanctions occidentales sur le conflit en Ukraine.

*L'année dernière, les exportations de GNL de la Russie vers l'UE ont chuté de 16 % pour atteindre 13,8 millions de tonnes, selon les données de LSEG.

*Les approvisionnements de l'usine russe Arctic LNG 2, sanctionnée, ont augmenté pour atteindre 1,2 million de tonnes en 2025, selon les données, alors qu'ils n'étaient que de 200 000 tonnes en 2024. Toutes les cargaisons de l'usine ont été expédiées en Chine.

*L'année dernière, la Chine a reçu 22 cargaisons de GNL provenant de deux projets d'exportation russes sanctionnés par les États-Unis et l'Union européenne.

*Face aux sanctions occidentales, la Russie a repoussé de "plusieurs années" un plan visant à atteindre un objectif de production annuelle de GNL de 100 millions de tonnes métriques.

GAZ PAR GAZODUC

*Le gaz russe acheminé par gazoduc vers l'Europe n'emprunte plus qu'une seule voie, TurkStream, sur le fond de la mer Noire, jusqu'à la Turquie.

*Les exportations russes de gaz par gazoduc vers l'Europe ont chuté de 44 % en 2025 pour atteindre leur niveau le plus bas depuis le milieu des années 1970, à la suite de la fermeture d'une voie de transit importante via l'Ukraine et alors que l'UE réduit progressivement ses importations de combustibles fossiles en provenance de Russie.

*Les exportations vers l'Europe via TurkStream ont augmenté d'environ 7 % l'année dernière, passant de 16,8 milliards de m3 en 2024, selon les calculs de Reuters basés sur les opérateurs de gazoducs européens.

*Les principaux acheteurs de gaz via cette route sont la Hongrie, la Slovaquie et la Serbie.

*Les exportations de Gazprom vers la Turquie s'élèvent à environ 20 milliards de m3 par an.

*La Russie s'efforce d'augmenter ses livraisons de gaz par gazoduc à la Chine. Ses exportations via le gazoduc Power of Siberia 1, le seul gazoduc de la Russie vers la Chine à ce jour, ont augmenté l'année dernière d'environ un quart pour atteindre 38,8 milliards de m3, soit plus que vers l'UE pour la première fois.