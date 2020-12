Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Explosion suspecte sur un pétrolier déchargeant sa cargaison à Djeddah Reuters • 14/12/2020 à 10:19









SINGAPOUR, 14 décembre (Reuters) - Le navire pétrolier BW Rhine a subi un dommage inexpliqué qui a provoqué un incendie et une explosion alors qu'il déchargeait sa cargaison dans le port saoudien de Djeddah, a annoncé lundi son propriétaire, le groupe Hafnia. "Le BW Rhine a été touché par un objet d'origine extérieure en déchargeant à Djeddah, en Arabie saoudite, vers 0h40 (heure locale) le 14 décembre, provoquant une explosion et un incendie à bord", a dit Hafnia dans un communiqué. L'équipage a éteint le début d'incendie et personne n'a été blessé, a dit le groupe qui précise que certaines parties de la coque du pétrolier ont été endommagées. "Peut-être que du pétrole s'est échappé du navire, mais cela n'a pas été confirmé et les instruments de bord montre que les niveaux de pétrole à bord sont les mêmes qu'avant l'incident", a indiqué Hafnia. (Florence Tan; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

