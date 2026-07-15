EXPLICATION-Qu'est-ce que CXMT et comment est-elle devenue le leader chinois du marché des DRAM ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'introduction en bourse de CXMT serait la plus importante opération de vente d'actions en Asie depuis le début de l'année

* CXMT est le premier fabricant chinois de puces DRAM

* Les puces DRAM sont utilisées dans les smartphones, les PC, les serveurs et les systèmes d'IA

par Eduardo Baptista

La société chinoise ChangXin Memory Technologies (CXMT) 688825.SS prévoit de lever au moins 57,9 milliards de yuans (8,6 milliards de dollars) ce mois-ci dans le cadre d’une introduction en bourse sur le STAR Market de Shanghai, une place boursière inspirée du Nasdaq, ce qui constituerait la plus importante introduction en bourse en Asie depuis le début de l’année.

Cette introduction en bourse , dont le montant pourrait atteindre 66,6 milliards de yuans si l’option de surallocation est exercée, marquerait une étape majeure pour une entreprise qui s’est développée pour devenir le premier fabricant chinois de puces mémoire DRAM et un symbole de la volonté de Pékin de parvenir à l’autonomie technologique.

Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur CXMT et les raisons pour lesquelles elle suscite l’intérêt des investisseurs.

QU’EST-CE QUE CXMT?

CXMT est le premier fabricant chinois de puces de mémoire vive dynamique (DRAM), qui fournissent une mémoire à court terme aux smartphones, ordinateurs personnels, serveurs, systèmes d’intelligence artificielle et autres appareils électroniques.

Le marché mondial des DRAM est depuis longtemps dominé par Samsung Electronics 005930.KS , SK Hynix 000660.KS et Micron Technology MU.O . CXMT est le quatrième fabricant mondial de DRAM et détenait une part de marché d’environ 7,7% en 2025, selon son prospectus d’introduction en bourse.

La croissance de l’entreprise s’est accélérée dans le cadre d’un cycle haussier mondial des puces mémoire qui a débuté l’année dernière, alimenté par la demande liée à l’IA, laquelle a fait grimper les prix et les dépenses consacrées aux produits de mémoire de pointe.

Son chiffre d’affaires du premier trimestre a bondi de 719% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 50,8 milliards de yuans (7,51 milliards de dollars), selon son prospectus. Au premier semestre de cette année, le chiffre d’affaires devrait atteindre entre 110 et 120 milliards de yuans, soit près du double de son résultat annuel de 2025, qui s’élevait à 61,8 milliards de yuans.

POURQUOI CXMT EST-IL IMPORTANT?

Les puces mémoire sont essentielles à la quasi-totalité des systèmes informatiques modernes. La DRAM est devenue un composant crucial des serveurs d’IA, car l’entraînement et l’exécution des modèles d’IA nécessitent de grandes quantités de mémoire à haute vitesse.

Pour la Chine, CXMT comble une vulnérabilité stratégique. Pékin s’efforce depuis des années de réduire sa dépendance vis-à-vis des puces étrangères et des technologies associées, une démarche qui s’est intensifiée à mesure que les États-Unis et leurs alliés ont renforcé les contrôles à l’exportation sur les semi-conducteurs de pointe et les équipements de fabrication.

L’introduction en bourse de CXMT revêt donc une importance qui dépasse le cadre des marchés financiers. Elle permettra de déterminer si la Chine est capable de développer un acteur national compétitif dans un secteur encore dominé par des entreprises étrangères.

QUI SE CACHE DERRIÈRE CXMT?

L'actionnariat de CXMT reflète le système chinois de financement des semi-conducteurs soutenu par l'État.

Son prospectus indique que les actionnaires publics détenaient 36,29% du capital avant l’introduction en bourse. Parmi ses principaux actionnaires liés à l’État figurent des investisseurs liés aux collectivités locales, l’Anhui Investment Group et le Fonds national chinois d’investissement dans l’industrie des circuits intégrés (phase II), communément appelé le "Big Fund".

L’une des figures clés de CXMT est Zhu Yiming, fondateur de GigaDevice Semiconductor 603986.SS , une entreprise chinoise de conception de puces mémoire connue pour ses mémoires flash NOR, utilisées pour stocker du code dans les appareils électroniques.

Les documents déposés par la société le décrivent comme un acteur central de la création et du développement de CXMT. Il a apporté son expérience du secteur des puces mémoire et est ensuite devenu président de la société.

COMMENT CXMT SE SITUE-T-ELLE PAR RAPPORT À SES CONCURRENTS INTERNATIONAUX?

Bien qu’elle soit devenue le quatrième fabricant mondial de DRAM, CXMT reste à la traîne par rapport aux leaders du secteur en matière de technologies de mémoire avancées, notamment dans le domaine des puces de mémoire à haute bande passante (HBM), qui sont essentielles à la conception d’accélérateurs d’IA par des entreprises telles que Nvidia NVDA.O .

Samsung et SK Hynix dominent le marché de la HBM et bénéficient de plusieurs décennies d’expertise en fabrication, de technologies de processus et d’une reconnaissance mondiale auprès de leurs clients. Micron est également un fournisseur majeur de mémoires de pointe.

L’atout de CXMT réside ailleurs: l’entreprise bénéficie d’un solide soutien politique, d’un accès à des financements liés à l’État et d’une demande croissante de la part de clients nationaux à la recherche d’alternatives aux fournisseurs étrangers. Ces avantages pourraient l’aider à accroître sa part de marché, même si elle reste à la traîne de ses concurrents mondiaux sur le plan technologique.

QUELS SONT LES RISQUES?

Au-delà du cycle volatile d’expansion et de ralentissement propre au secteur des mémoires, CXMT est également confrontée aux risques liés aux contrôles à l’exportation américains qui limitent son accès aux outils de fabrication de puces de pointe proposés par des fournisseurs tels qu’ASML ASML.AS . Cela a rendu plus difficile la réduction de l’écart technologique avec ses concurrents mondiaux.

L’entreprise est également confrontée à des risques géopolitiques. Le mois dernier, le ministère américain de la Défense a désigné CXMT comme une "entreprise militaire chinoise" et Reuters a précédemment rapporté que CXMT avait été approuvée par un comité interagences américain en vue de son ajout à la liste des entités (Entity List) , bien que cette mesure n’ait pas encore été mise en œuvre.

Selon son prospectus, CXMT prévoit d’utiliser le produit de son introduction en bourse pour accroître sa capacité de production, moderniser ses technologies de fabrication et financer la recherche et le développement.

(1 $ = 6,7685 yuans renminbi)