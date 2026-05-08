Expedia recule après avoir publié des prévisions de réservations moroses en raison du conflit au Moyen-Orient

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8 mai - ** L'action de la plateforme de voyage en ligne Expedia Group Inc EXPE.O recule de 8,4 % à 231,49 $ en pré-ouverture ** La société prévoit des réservations brutes pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street, invoquant l'impact du conflit au Moyen-Orient ** Elle table sur des réservations brutes comprises entre 32,5 et 33,1 milliards de dollars au deuxième trimestre, la valeur médiane étant légèrement inférieure à l'estimation moyenne des analystes de 33 milliards de dollars - données compilées par LSEG ** « En mars, nous avons constaté l'impact du conflit au Moyen-Orient. Bien que le Moyen-Orient ne représente qu'environ 2 % de notre activité, nous avons enregistré des annulations en Europe et en Asie », a déclaré la directrice générale Ariane Gorin ** À la clôture de jeudi, l'action EXPE avait chuté d'environ 10,8 % depuis le début de l'année