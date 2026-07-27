Expand Energy va renforcer ses activités de commercialisation de gaz grâce à l'acquisition de Twin Eagle pour 1,25 milliard de dollars

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* Flux de trésorerie disponible annuel lié aux activités de commercialisation estimé à 750 millions de dollars, après l'opération

* La plateforme combinée commercialisera environ 14 milliards de pieds cubes de gaz par jour

* Opération financée par des liquidités et des emprunts‌

(Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 6 à 9) par Sumit Saha

Expand Energy EXE.O a annoncé lundi qu’elle allait racheter Twin Eagle Holdings, une société privée spécialisée dans la commercialisation de gaz naturel, à Five Point Infrastructure pour 1,25 milliard de dollars afin de développer ses activités de commercialisation à travers l’Amérique du Nord.

Face à la croissance prévue de la demande de gaz naturel aux États-Unis, les producteurs se tournent de plus en plus vers les activités de commercialisation et de logistique afin d’améliorer leurs marges et de mieux contrôler la manière dont le gaz parvient aux utilisateurs finaux.

Fondée en 2010, Twin Eagle est une société indépendante de commercialisation de gaz naturel et d’électricité, dont les activités couvrent la commercialisation en gros, la gestion d’actifs, la logistique et l’analyse de données.

Une fois la transaction finalisée, prévue au troisième trimestre, la société fonctionnera en tant que filiale à 100 % d’Expand, et les principaux membres de l’équipe de direction de Twin Eagle, dont le directeur général Jeremy Davis, resteront en poste, ont indiqué les deux entreprises.

Expand table désormais sur un flux de trésorerie disponible supplémentaire de 750 millions de dollars par an grâce à sa stratégie commerciale et de marketing, soit une hausse de 50 % par rapport à son objectif précédent.

LES ANALYSTES Y VOIENT DES AVANTAGES

Grâce à cette acquisition, Expand passerait du statut de plus grand producteur de gaz naturel d’Amérique du Nord à celui de l’une des principales sociétés gazières intégrées, ont déclaré les analystes.

Cette opération renforce considérablement les capacités d’Expand en matière de commercialisation et de ventes, a déclaré Scott Hanold, analyste chez RBC, ajoutant que le prix payé se situait dans un premier temps dans le haut de la fourchette.

« Nous pensons que les investisseurs auront des avis mitigés à mesure que la stratégie sera assimilée. Cette approche diffère de celle des autres producteurs de gaz, mais correspond à une orientation à long terme que nous voyons se dessiner », a déclaré M. Hanold.

Twin Eagle commercialise actuellement plus de 5 milliards de pieds cubes (bcf) de gaz naturel par jour et gère environ 44 bcf de capacité de stockage. À l’issue de l’opération, elle commercialiserait toutefois environ 14 bcf de gaz par jour.

La société issue de la fusion devrait couvrir environ 90 % du marché du gaz naturel américain et canadien grâce à son accès à des pôles de demande clés, ont indiqué les entreprises.

Expand prévoit de financer cette acquisition à la fois par ses liquidités disponibles et par des emprunts dans le cadre de sa ligne de crédit renouvelable.