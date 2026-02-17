Expand Energy dépasse les estimations de bénéfices du quatrième trimestre et prévoit de réduire sa dette de 1 milliard de dollars en 2026

Le producteur américain de gaz naturel Expand Energy EXE.O a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mardi et vise à renforcer son bilan avec une réduction de la dette d'au moins 1 milliard de dollars en 2026.

La société a bénéficié de prix plus élevés, les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ayant augmenté de plus de 11% en séquentiel au quatrième trimestre, rompant une série de baisse qui avait commencé au deuxième trimestre, sous l'effet d'une demande plus forte et d'une augmentation des volumes des gazoducs.

Le prix moyen réalisé du gaz naturel était de 3,37 dollars par millier de pieds cubes, contre 2,91 dollars par millier de pieds cubes un an plus tôt.

La production de la société s'est élevée en moyenne à environ 7,4 milliards de pieds cubes par jour au cours du trimestre considéré, contre environ 6,41 milliards de pieds cubes par jour au cours de l'année précédente.

Les actions du producteur de gaz naturel ont augmenté de 1,2 % dans les échanges prolongés.

Expand Energy, anciennement connu sous le nom de Chesapeake Energy, a déclaré en octobre qu'il prévoyait de réduire les dépenses et d'augmenter la production en 2026.

La société prévoit d'investir environ 2,85 milliards de dollars pour une production d'environ 7,5 milliards de pieds cubes par jour pour l'année en cours, et elle prévoit d'utiliser entre 11 et 12 plates-formes.

L'offre et la demande de gaz naturel ont atteint des niveaux record en 2025, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, qui s'attend à ce que l'offre atteigne un nouveau record cette année ( ).

Au début du mois, la société a nommé Michael Wichterich, président du conseil d'administration, au poste de directeur général par intérim et a déclaré qu'elle prévoyait de transférer son siège social d'Oklahoma City à Houston cette année.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 2 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne de 1,88 dollar par les analystes, selon les données compilées par LSEG.