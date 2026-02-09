 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Expand Energy : départ du directeur général et transfert du siège à Houston
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 17:42

Le producteur américain de gaz naturel Expand Energy a annoncé ce lundi un double changement stratégique : le départ de son directeur général Domenic Dell'Osso et le transfert de son siège social d'Oklahoma City à Houston, prévu pour la mi-2026.

Le président du conseil d'administration Michael Wichterich a été nommé directeur général par intérim, un rôle qu'il avait déjà brièvement occupé en 2021. Dell'Osso accompagnera la transition en tant que conseiller externe. Sous sa direction, Expand Energy s'est transformée en producteur noté investment grade et a fait son entrée dans l'indice S&P 500.

Le déménagement du siège vers Houston, épicentre du secteur énergétique américain, vise à renforcer les liens avec les partenaires industriels, les marchés financiers et les terminaux d'exportation de GNL, dans un contexte de forte demande mondiale pour le gaz naturel américain.

Le groupe a également réitéré ses prévisions d'exploitation et d'investissement pour 2025, confirmant le maintien de sa feuille de route stratégique malgré ce changement de gouvernance. Les résultats du quatrième trimestre seront publiés le 17 février.

Valeurs associées

CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
EXPAND ENER
104,3400 USD NASDAQ -5,46%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank