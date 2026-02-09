Expand Energy : départ du directeur général et transfert du siège à Houston
Le président du conseil d'administration Michael Wichterich a été nommé directeur général par intérim, un rôle qu'il avait déjà brièvement occupé en 2021. Dell'Osso accompagnera la transition en tant que conseiller externe. Sous sa direction, Expand Energy s'est transformée en producteur noté investment grade et a fait son entrée dans l'indice S&P 500.
Le déménagement du siège vers Houston, épicentre du secteur énergétique américain, vise à renforcer les liens avec les partenaires industriels, les marchés financiers et les terminaux d'exportation de GNL, dans un contexte de forte demande mondiale pour le gaz naturel américain.
Le groupe a également réitéré ses prévisions d'exploitation et d'investissement pour 2025, confirmant le maintien de sa feuille de route stratégique malgré ce changement de gouvernance. Les résultats du quatrième trimestre seront publiés le 17 février.
